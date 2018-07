A la Une . 1er juillet: Le passage à 80km/h est en place Le gouvernement l'avait annoncé, c'est désormais chose faite. Depuis aujourd'hui 1er juillet 2018, toutes les routes à double sens sans séparateur central seront limitées à 80km/h et non plus à 90km/h.

Le passage de 90km/h à 80km/h sur les routes secondaires départementales est effectif depuis ce dimanche. Il concerne plus de 400 000 km de routes au niveau national.



L'île compte plus de 1 000 km de routes bidirectionnelles sans séparation. Cependant ces voies sont très souvent proches d'habitations et sont ainsi déjà limitées à une vitesse plus basse.



Seulement trois axes principaux seront donc majoritairement concernés, comme la route des Plaines, la route des Plages ou encore la route de Sainte-Rose.



Cette réduction de limitation de vitesse induit également un changement de panneaux. A La Réunion, seuls une quinzaine de panneaux ont dû être remplacés.



Le Premier ministre Edouard Philippe a publié ce décret dans le Journal Officiel il y a deux semaines. Par ce biais, le gouvernement espère donc réduire les accidents routiers et ainsi sauver entre 300 et 400 vies par an. Ces routes ont été inscrites comme les plus dangereuses, où la mortalité routière est la plus élevée. Charline Bakowski Lu 972 fois





Dans la même rubrique : < > Simone Veil fait son entrée au Panthéon Paillotes de l'Hermitage: Dernier jour de leur AOT