1er juillet : C’est parti pour le Festival de l’Océan !

Le Festival de l’Océan, après avoir connu un vrai succès lors de la journée de la mer le samedi 25 juin dernier au Port, se poursuit !



Soirée de projection



Ce soir, vendredi 1er juillet aura lieu, de 19h à 21h, au cinéma Cambaie la soirée de projection et de remise des prix des trois concours – dessins / photos / vidéos, en présence, en distanciel, du parrain du Festival, le jeune navigateur Victor Jost.

Olivier Hoarau – Président de l’Office de Tourisme de l’Ouest, Maya Césari – élue régionale à l’économie bleue et Sylvie Cendre – sous-préfète de Saint-Paul, nous ferons l’honneur d’être présents dans la salle.

Cette soirée affiche complet, mais pour tous les amoureux de la biodiversité marine, elle pourra être suivie en direct, dès 19h, sur la page Facebook Tourisme ouest reunion.





Annulation et report “Littoral en fête”



Le samedi 2 juillet, devait avoir lieu la journée d’animation “littoral en fête” sur la plage de l’Hermitage et la pointe de Trois-Bassins, avec du surf, du paddle, du kayak, une chasse au trésor sous-marine, un conte avec une sirène, des balades guidées… Cette journée, au vue de la houle qui a sévit ces derniers jours et de l’arrêté municipal toujours en vigueur actuellement, doit être malheureusement annulée. Elle sera reportée. Toutes les personnes qui ont réservées leur activité nautique ou leur balade guidée seront contactées par l’Office de Tourisme de l’Ouest pour plus d’informations.



Retrouvez plus d’infos en cliquant sur ce lien.