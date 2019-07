1er forum des projets Réunion : Focus sur l’économie circulaire et la gestion des déchets

Le préfet de La Réunion et l’agence Nexa organisent ce lundi le premier forum des projets Réunion. Lors de cette édition, une dizaine d’entrepreneurs locaux, travaillant dans le domaine de l’économie circulaire et de la gestion des déchets, feront connaître leurs activités. C’est également l’occasion d’échanger avec les services de l’État, des collectivités, et du monde économique.



L’objectif de ce forum est de favoriser et faciliter le développement de projets locaux dans ces domaines, et d’identifier les besoins des porteurs de ce type de projets : financement, locaux, terrains, accompagnement, etc. Seront également présents les chambres consulaires, des entreprises privées, des banques, les organisations patronales et les organismes d’accompagnement à la création d’entreprises.



Le programme de la journée du 1er juillet 2019

• 8h30 : les services de l’État et les opérateurs publics exposent les outils, mis à disposition des entreprises pour les accompagner dans le développement de leurs projets

• 14h : ouverture du forum des projets Réunion par Gaston Bigey, directeur général de Nexa

• de 14h15 à 16 h :Thema Design anime une conférence sur la notion d’eco-design

• 16 h : les entrepreneurs présentent publiquement leurs projets

• 17h45 : clôture du forum des projets Réunion par Jacques Billant, préfet de La Réunion

• 18h00 : échanges entre les porteurs de projets et l’ensemble des structures publiques et privées