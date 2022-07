1er Tour Auto pour Réhane Gany : "Un plaisir absolu d’être aligné au départ de cette épreuve qui m’a toujours fait rêver"

Le nom Gany est historiquement étroitement lié aux sports mécaniques à la Réunion. Sabir reste le plus jeune vainqueur de l’épreuve emblématique du sport automobile à la Réunion. En 1989, le tandemSabir Gany/IdrissGany imposait la BMW M3. C’est donc âgé de 20 ans, 5 mois et huit jours que Sabir emportait la mise. Sabir récidivera en 2002, il y a tout juste 20 ans en doublant la mise.



Cette année 2022, 33 ans après sa première victoire, c’est son fils Réhane qui disputera son premierTourAuto. Le vainqueur du volant 208 Junior 2021 ne détrônera pas son glorieux aîné. «C’est avant tout un plaisir absolu que d’être aligné au départ de cette épreuve qui m’a toujours fait rêver.» déclarait Réhane. «Certes je ne prendrais pas le départ au volant d’une voiture capable de jouer la gagne mais disputer le Tour est vraiment top.»



Ayant très peu roulé sur sa terre natale, Réhane participera à l’épreuve au volant d’une Peugeot 208 engagée en Rally4. «Alors que c’est mon copilote Franck Le Floch qui m’a fait découvrir toutes les épreuves en métropole, j’ai la chance de pouvoir lui rendre la pareille chez moi. Ce sera une première autant pour lui que pour moi. Certes je connais les routes de la Réunion mais pas les spéciales de ce Tour. J’ai déjà roulé uniquement sur la spéciale de Notre Dame de laPaix et ce sera donc une découverte quasi totale pour moi.»



En ce qui concerne le club organisateur, la fierté est de mise. «Réhane est en quelque sorte le trait d’union entre la métropole et la Réunion.» déclarait la Présidente de l’ASA Réunion Muriel Rajoël. «Nous sommes vraiment ravis d’accueillir sur notre épreuve le fer de lance du Rallye réunionnais en métropole. Il connaît bien les épreuves du Championnat de France et son expertise de notre épreuve sera évidemment enrichissante dans le cadre de notre développement.» ajoutait la Présidente.



Réhane ne vient toutefois pas en «vacances» et reste compétiteur. «On aborde cette épreuve très sérieusement.» expliquait-il. «Franck arrivera à la Réunion le Mardi précédent le Rallye et on travaillera de la même façon et au même rythme que pour les épreuves de la Coupe. Il s’agira évidemment de retrouver nos supporters réunionnais et d’assurer l’essentiel: travailler encore et toujours sur l’asphalte et prendre un maximum de plaisir.»



Avec 148km face à la montre répartis en 3 étapes et douze épreuves de vitesse, Réhane et son copilote auront comme les autres concurrents sept terrains à découvrir lors des séances de reconnaissance. A trois semaines du départ de ce 53° Tour Auto Rallye de la Réunion, les équipages et leur équipe sont mobilisés afin de terminer la préparation des bolides. En ce qui concerne Réhane, l’équation est différente puisque le choix a été fait de disputer la classique réunionnaise au volant d’une voiture provenant de chez CHL Sport Auto.



Sabir sera bien évidemment particulièrement attentif aux évolutions de l’équipage. Bien que retiré des habitacles de compétition, son expertise et sa réputation de fin metteur au point permettra à Réhane de bénéficier du regard bienveillant d’un ancien vainqueur du Tour Auto. Lundi 18 Juillet Clôture des engagements Jeudi 21 Juillet Publication de la liste des engagés Samedi 23 Juillet/ Dimanche 24 Juillet/ Mardi 26 Juillet/ Mercredi 27 Juillet Reconnaissances Lundi 25 Juillet Séance d’essais (facultative) Vendredi 29 Juillet Départ 53° Tour Auto Rallye de la Réunion Dimanche 31 Juillet Arrivée 53° Tour Auto Rallye de la Réunion