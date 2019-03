"1er Stage, 1er Job" : Candidats et entreprises se rencontrent lors d'un job dating

Un job dating a été organisé le 26 février dans un hôtel saint-gillois, dans le cadre de l’initiative "1er Stage, 1er Job". Objectif : permettre aux jeunes de développer leur réseau professionnel et décrocher leurs futurs stages, alternances ou emplois.



Organisé par la start-up Wizbii et en collaboration avec le Crédit Agricole Mutuel de La Réunion, l’évènement a regroupé 9 d’entreprises locales et 97 candidats. Ils ont pu échanger de manière privilégiée, autour d’un buffet, sur les différents postes proposés (stages, alternances, CDD et CDI) dans divers domaines parmi lesquels la banque, l'agro-alimentaire, la grande distribution, l'hôtellerie-restauration ou encore la gestion des déchets.



25 postes étaient à pourvoir, 50 candidats seront amenés à être revus pour un second entretien.