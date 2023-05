Courrier des lecteurs 1er Mai : symbole de la solidarité !

Par Marie Annick Ramsamy - Publié le Mardi 2 Mai 2023 à 07:10



Depuis, le 19 janvier 2023, des millions de Français, se mobilisent plusieurs fois par mois, pour manifester contre la réforme des retraites. Journée historique en ce 1er mai 2023 : mobilisation unitaire intersyndicale sur le travail et les retraités. Cette date nous renvoie à cette dimension humaine qu'est le travail. Oui, la fête des travailleurs ! Depuis, le 19 janvier 2023, des millions de Français, se mobilisent plusieurs fois par mois, pour manifester contre la réforme des retraites. Journée historique en ce 1er mai 2023 : mobilisation unitaire intersyndicale sur le travail et les retraités. Cette date Chaque année, la journée du 1er mai est célébrée dans plusieurs pays à travers le monde. Les Français fêtent la journée mondiale des travailleurs et non du travail. Une journée en mémoire des travailleurs qui ont perdu la vie pour obtenir des droits . Une journée de revendications et de solidarité avec tous les opprimés, elle fait l'objet d'un jour unique chômé et payé, mais par-dessus tout, pour défendre nos vies et notre dignité.

En ce temps incertain, nous mesurons encore plus combien il est important dans notre vie sociale ! Ce temps bien particulier nous renvoie plein de questions sur notre activité professionnelle. Tant de questions que nous pouvons nous poser, que nous nous sommes déjà posées et peuvent venir nous troubler !

C'est un rituel ! Toutes les organisations syndicales et tous les ouvriers se retrouvent dans la rue, pour exprimer un certain nombre de défauts de notre société, culte de la compétitivité, les objectifs surhumains, mais aussi l'idolâtrie de la carrière, d'une réussite professionnelle toujours plus haute sont très présents dans le monde du travail. Et cela se traduit par le stress, les interminables heures supplémentaires. Les conséquences de ce mode de vie professionnel sont souvent négatives : familles délaissées, absence des parents auprès des enfants, dégâts sur la santé comme le burn out, AVC..

Quand nous cherchons à définir ce qu'est l'être humain dans toutes ses dimensions et sa richesse, la dimension du travail est constitutive de l'existence humaine. Il n'y a pas d'humanité véritable sans travail.

L'oisiveté nuit à l'homme, tandis que le travail le transforme.

Le travail : c'est la liberté, indispensable au bonheur de l' Homme, il le console et fait de l' Homme, "quelqu'un dans ce monde"! Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Sans travail : on meurt ou on est condamné à vivre en marge de la société, comme ces parias contraints de se démener quotidiennement pour joindre les deux bouts et espérer la nuit sans encombre.

Autour de nous, dans nos propres familles, des travailleurs ont été jetés sur le carreau, perdant tout espoir dans le présent et l' avenir, ou alors, quand ils ont la chance d'en avoir un, ils accumulent les CDD, les uns après les autres. Il leur arrive parfois de jongler avec les stages non rémunérés, un diplôme souvent en poche, mais le portefeuille désespérément vide.



Cette fête a un goût amer pour nos jeunes diplômés, qui perdent peu à peu le monopole du travail. Ils ont désespérés et ont un sentiment profond, que le système est magouillé, corrompu, truqué, et, que ce n'est pas seulement une question financière, plutôt une question de pouvoir. La destruction des emplois n'a cessé d'augmenter dans notre Île. Le chômage et la pauvreté grandissent. Cette Île traverse une crise de confiance, que ce soit envers le monde politique, les entreprises, le service public..!



Comment pouvez-vous changer la donne ? Des politiciens qui multiplient les promesses et se cache derrière les promesses toutes faites envers nos jeunes. Jeunes, avec ou sans emploi, réalisez vos rêves !

Pensée profonde à nos retraités ! Pensée pour ceux et celles qui cherchent un emploi ! Pensée pour ceux et celles qui prennent des initiatives pour créer des emplois dans un esprit de vérité, de solidarité et de justice ! Pensée à nos syndicalistes : le chemin n'est pas tracé d'avance, peut-être encore long, mais vous êtes en si bon chemin.. Que les négociations puissent continuer mais qu'elles continuent dans un climat qui soit un climat apaisé. Courage dans l'exercice de votre fonction !

Personne ne pourra remettre en cause l'existence de cette date du 1er Mai, journée particulière qui reste très symbolique pour les travailleurs. Longue vie au 1er Mai !