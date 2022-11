1er Forum territorialisé de l'action sociale et de l'insertion du bassin nord

Au programme :

- Présentation des différents dispositifs d'insertion et d'accompagnement

- Activités physiques et sportives

- Caravane d'accès aux droits et à l'information

- Animations de groupes de paroles

- Divers jeux d'animation pour les enfants

- Ateliers préventions sur la santé...



Nout' droits, nout' devoirs

Un événement en partenariat avec la ville de Sainte-Suzanne, la Mission locale Nord, la CGSS, la CAF et les CCAS de Sainte-Suzanne, Saint-Denis et Sainte-Marie.



Le Département aux côtés des réunionnais.