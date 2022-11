Venez découvrir le 1er Forum territorialisé de l’action sociale et de l’insertion du bassin Est

Le MARDI 29 NOVEMBRE 2022 au Champ de foire de Bras Panon, de 9h à 12h30. Nout' droits, Nout' devoirs

AU PROGRAMME : • Présentation des différents dispositifs d’insertion et d’accompagnement

• Caravane d’accès aux droits et à l’information

• Ateliers de démonstration et de confection d’objets artisanaux

• Fabrication et exposition d’objet à partir de palettes

• Tressage fibres végétales

• Atelier culinaire -mieux manger

• Rempotage de plantes

• Animations sportives



Un événement en partenariat avec les CCAS du TAS Est, la CAF, la Mission Locale Est, la CGSS, Pôle Emploi et le SIAO.

Le Département aux côtés des Réunionnais.