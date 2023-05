Communiqué 19e édition de la Nuit européenne des musées ce samedi 13 mai

La 19e édition de la Nuit européenne des musées se tiendra ce samedi. Par N.P - Publié le Mercredi 10 Mai 2023 à 11:56

Le communiqué de la préfecture :



Véritable succès populaire, la Nuit européenne des musées démocratise l’accès à la culture et rend accessible à tous la richesse et la diversité des œuvres des musées.



À La Réunion, une dizaine de musées et sites patrimoniaux proposent une programmation spéciale pour (re)découvrir leurs riches collections à travers visites commentées, parcours ludiques, ateliers créatifs, projections et expositions, concerts, performances et animations inédites.



Du Nord au Sud de l’île, nos musées et autres structures ouvrent leurs portes pour des invitations à voyager dans les collections permanentes ou à travers le temps, à participer à des visites guidées ou vivre des expériences insolites comme traverser la maison Carrère à la flamme d’une lanterne…



Venez à la rencontre de nos élèves passionnés par l’art pour l’opération « La classe, l’œuvre ! ».

Au musée Stella Matutina, les élèves donnent vie aux différents modes de transport présents dans le parcours muséographique. Au musée Léon Dierx, ils proposent une interprétation théâtralisée et un travail de gravure inspirés d’une fable de Jean de La Fontaine.



Réservez votre soirée du samedi 13 mai pour vivre une expérience différente, à la fois conviviale et ludique, du musée.



Le préfet de La Réunion remercie tous les partenaires pour l’organisation de la nuit des musées 2023.



Retrouvez toutes les informations pour préparer votre Nuit sur :

