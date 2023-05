A la Une .. 19e Festival du film d’aventure : Une matinée pour découvrir le handi-surf

En complément de la projection de leur film “Ora” le 3 mai dernier au festival du film d’aventure de La Réunion, Eric Dargent, Benoit Moreau et Jérôme Bonelli, les trois protagonistes du film, ont organisé une matinée d’initiation au handi-surf. Sur le sable noir de la plage d’Etang-Salé, les trois compères ont proposé un moment d’évasion, grâce notamment à des planches et des prothèses adaptées. Par La rédaction - Publié le Mercredi 10 Mai 2023 à 08:25

Ils ne pouvaient quitter La Réunion sans proposer au public péi une initiation au handi-surf. En partenariat avec la Ligue réunionnaise de Surf et le Leu Tropical Surf Club, l’association “Surfeur Dargent” a proposé une matinée de surf aux personnes en situation de handicap.



Eric Dargent a tenu à revenir sur l’île après l’attaque de requin dont il a été victime en 2011. Avec ses deux amis, Benoît Moreau et Jérôme Bonelli, eux aussi en situation de handicap, ainsi que des moniteurs de surf, il a imaginé cette initiation en complément de la projection du film Ora au festival “Au bout du rêve”.



Pour permettre à des amputés de pouvoir surfer, Eric Dargent a imaginé lui-même des prothèses spéciales. Ainsi, ce sont une vingtaine de personnes qui ont pu s’essayer au plaisir de jouer dans les vagues. Si la pratique du handi-surf à La Réunion reste encore marginale, elle pourrait se développer dans les prochaines années, avec la reprise progressive de la pratique.