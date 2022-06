A la Une . 19 permis retirés par les gendarmes durant le week-end

Au cours du week-end, les motocyclistes de l’E.D.S.R en appui des réservistes de la gendarmerie ont mené de nombreuses actions de lutte contre l'insécurité routière, en ciblant les infractions graves génératrices d'accidents, sur les axes principaux de l’île. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 13 Juin 2022 à 07:22

Le bilan:



NOMBRE DE SERVICES RÉALISÉS : 20

NOMBRE D INFRACTIONS : 218

NOMBRE DE RETENTIONS DE PERMIS : 23

NOMBRE D’ALCOOLÉMIE : 24

NOMBRE DE CONDUITE CUMULANT ALCOOL ET STUPÉFIANTS : 5

NOMBRE DE CONDUITE SOUS STUPÉFIANTS : 1

NOMBRE D’IMMOBILISATION FOURRIÈRE: 41 dont 17 fourrières

NOMBRE DE DÉFAUT D ASSURANCE : 6

NOMBRE DÉFAUT PERMIS CONDUITE SOUS SUSPENSION/ANNULATION : 5

NOMBRE DE VITESSES : 115 dont 27 interceptions

NOMBRE DE NON PORT CEINTURE : 6

NOMBRE D’USAGE TÉLÉPHONE / DISTRACTEURS : 13

NOMBRE NON RESPECT PRIORITÉ : 24

NOMBRE DE DÉFAUT ÉQUIPEMENT ET NON PORT DE CASQUE PILOTE DEUX-ROUES : 4

NOMBRE DE NUISANCE / POLLUTION ET DÉFAUT D’HOMOLOGATION: 9





Faits particuliers:



Dans la nuit du 11 au 12 juin 2022, de 20h30 à 01h00, les motocyclistes de la BMO de S-Benoît ont réalisé un service de contrôle des conduites addictives, sur la RN2, secteur Sainte Marie. 14 infractions ont été relevées dont 5 alcoolémies, 2 conduites délictuelles cumulant alcoolémie et stupéfiants, 2 conduites sous stupéfiants, 2 défauts d’assurance, 1 défaut de permis, 1 refus obtempérer...ayant motivé 5 rétentions de permis, 6 immobilisations et 5 mises en fourrière.



Le 12 juin 2022 de 01h00 à 05h00, les militaires des BMO de St-Paul et la Rivière St-Louis, appuyés des réservistes de la Gendarmerie ont mis en place deux postes de contrôle routier, sur le secteur de St-Gilles les Bains. 24 infractions, dont 16 alcoolémies, 4 conduites sous stupéfiants, 3 défauts de permis et 1 échappement bruyant, ont été constatées, motivant 14 rétentions de permis, 24 immobilisations et 8 mises en fourrière.



