19 permis retirés par les gendarmes ce week-end

Dans la nuit de samedi à dimanche, les gendarmes ont mis en oeuvre des contrôles coordonnés dans le Sud sur la RN 2 à Petite Ile et Saint-Joseph de 21H à minuit. Le bilan fait état de 22 infractions constatées. Deux automobilistes contrôlés positifs à l'alcoolémie ont dû laisser leur permis aux gendarmes. Par ailleurs, leurs automobiles ont été placées en fourrière.



Dans l'Ouest, au niveau de la Grotte des Premiers Français, sur la RN 1A, de 20H à minuit, 20 infractions ont été relevées. A noter cet automobiliste, dépisté positif aux stupéfiants, circulait sans permis de conduire, sans contrôle technique et avec un certificat d'immatriculation irrégulier. Sa voiture, non couverte par assurance, a été immobilisée et placée en fourrière.