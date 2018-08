<<< RETOUR Ville de Saint Paul

Ville de Saint Paul 19 nouveaux cas de dengue à Saint-Paul : la ville poursuit ses actions





Le but de l’action reste de débarrasser les cours des encombrants, véritables nids à moustiques, vecteurs de la maladie. Une collecte des déchets volumineux a donc lieu (meubles, ferrailles, robinetteries, lavabos, morceaux de plastique, vitrage, vélos, gros ustensiles de cuisine…).



Une action similaire va se dérouler le lundi 6 août prochain à la Plaine dans le secteur « Carambole ». Les Saint-Paulois doivent déposer leurs encombrants la veille au soir du jour de collecte ou avant 4h30 du matin le 6 août. En dehors des collectes indiquées sur le calendrier, les habitants de La Plaine peuvent se rendre dans la déchetterie de l’Étang.



Ces deux actions « Vide Fond de Cour » sont organisées suites à celle de vendredi dernier à Plateau Caillou. Le maire de Saint-Paul, Joseph Sinimalé, y a participé avec la sous-préfète chargée de la cohésion sociale et de la jeunesse, Isabelle Rebattu, en présence des élues saint-pauloises, Nadine Sévétian, élue du quartier, et Virginie Peron, élue déléguée à l’Environnement



Selon les derniers chiffres de la préfecture, on comptabilise 6.345 cas de dengue depuis le début de l’année 2018. Dont 5 importés de Polynésie, du Brésil et de Thaïlande.



Du 16 au 22 juillet (données de la semaine dernière en cours de consolidation), 59 cas de dengue ont été diagnostiqués et sont répartis dans les zones suivantes :



- Dans l’Ouest: Bois de Nèfles et La Plaine (8 cas), Saint-Paul, Gare routière et l’Étang (6 cas), Le Port (12 cas), La Possession (11 cas), Saint-Gilles-les-Bains (2 cas), Saint-Leu (3 cas), La Saline (2 cas), Le Guillaume (1 cas).

- Dans le Sud: Ravine des Cabris (2 cas), Etang-Salé (1 cas), Saint-Louis (3 cas), le Tampon (2 cas), Saint-Joseph (1 cas).

- Dans le Nord: Saint-Denis ville (2 cas).



Au total depuis le début de l’année 2018, on enregistre :



- 134 hospitalisations pour dengue

- 414 passages aux urgences

- un décès évalué comme indirectement lié à la dengue



Le maintien de la circulation de la dengue pendant l’hiver reste problématique. Aussi, la préfecture et l’ARS-OI lancent une campagne pour encourager la mobilisation de tous (pouvoirs publics, communes, intercommunalités, RSMA, population…) durant l’hiver afin d’endiguer la propagation du virus et empêcher une épidémie de grande ampleur en été. Ne laissons pas la dengue passer l’hiver : tous ensemble, agissons dès maintenant.



