19 millions d’euros de travaux d’urgence sur la route de Cilaos

Grands chantiers routiers

La Réunion a été impactée de janvier à avril 2018 par quatre tempêtes tropicales : AVA,BERGUITTA, DUMAZILE et FAKIR. Ces dépressions tropicales, accompagnées de très fortes précipitations, ont occasionnés d’importants dégâts au domaine public routier géré par la Région Réunion, en particulier sur la RN5 dite route de Cilaos, qui a subi une coupure définitive le vendredi 26 janvier.



Pour rétablir un accès rapide à la population de Cilaos, la Région Réunion a créé d’urgence une piste en rivière dans le Bras de Cilaos, appelée aujourd’hui RN 1005. Pour répondre à l’urgence de cette situation et au désenclavement du cirque la Région Réunion a réalisé un exploit en entreprenant déployé des moyens exceptionnels pour permettre ces travaux d’urgence 7 jours / 7, plus de 12 heures par jour, durant près de 4 mois en ce début d’année 2018.



Parmi les travaux réalisés pour le rétablissement de la circulation et la mise en sécurité des usagers :



le déblaiement de chaussées et autres curages d’ouvrages hydrauliques suite aux nombreux éboulis

les purges en falaise

la réparation d’ouvrages endommagés

le confortement de murs de soutènement

les réparations de chaussées

la création d’une piste en rivière puis sa pérennisation (réhausse, enrochements liés, travaux de renforcement de chaussées)

la création d’un ouvrage d’art de type Bailey à l’Ilet à Furcy

deux radiers ont été réalisés en urgence et repris après chaque événement, pour permettre le franchissement de la rivière



Les travaux s’élèvent à 18,7 millions d’euros dont 17,3 millions d’euros réalisés fin 2018 et 1,4 millions d’euros restant à réaliser en 2019 concernant la pose du pont Bailey en lieu et place de la passerelle actuelle.



100 millions d’euros pour une route sécurisée



Sur le long terme, la Région Réunion prend ses responsabilités et a d’ores et déjà voté un financement de 100 millions d’euros pour la sécurisation définitive de cette section , c’est à dire de la partie basse de la route de Cilaos entre les Aloes et Ilet Alcide. Les travaux comprendront notamment la construction de 3 ouvrages d’art (représentant un linéaire cumulé de plus d’un kilomètre) et de 2 digues dans le Bras de Cilaos.



Coût d’opération : 100 millions d’euros.

Début des travaux : 2020 – 2021

Actuellement en cours : reconnaissances topographiques et géotechniques (sondages), lancement des études de maîtrise d’oeuvre pour la réalisation de l’avant-projet et des dossiers d’autorisations réglementaires (marché en cours de notification)



« En plus des travaux, la Région Réunion s’est engagée aux côtés des entreprises de Cilaos. Une enveloppe de 2 millions d’euros sera consacrée à soutenir 150 entreprises. C’est une vrai bouffée d’oxygène afin de leur redonner le sourire. L’objectif est ici de soutenir l’économie et l’emploi des Réunionnais. »

