19.000 foyers toujours privés d’électricité, les équipes d'EDF mobilisées

Depuis ce matin très tôt, nos équipes EDF et les entreprises prestataires déployées sur le terrain mettent tout en oeuvre pour rétablir l’électricité dans les meilleurs délais, malgré des conditions d’accès rendant les interventions particulièrement difficiles.



En ce moment, les techniciens interviennent principalement sur les communes de Ste Rose, St Benoit, Ste Suzanne, St André, Petite Ile, St Joseph. Ils sont appuyés par 3 hélicoptères qui inspectent le réseau aérien depuis ce matin.

Pour faciliter la détection et la réparation des pannes, EDF invite les foyers privés d’électricité à se signaler auprès du service dépannage, s’ils ne l’ont pas encore fait, au 0 800 333 974



Hier, les équipes de dépannage d’EDF ont reçu plus de 8 000 appels. Depuis ce matin, ce sont déjà plus de 1 000 appels reçus.



En cas de situation d’urgence présentant un risque à la personne (câble à terre, poteau arraché, câble sectionné, câble empêchant la circulation …), contactez également le service dépannage pour permettre aux équipes EDF de sécuriser le périmètre au plus vite.



Retrouvez les informations en temps réel sur nos réseaux sociaux avec la page Facebook d’EDF à la Réunion @EDF.Reunion et notre compte Twitter @EDF_Reunion.