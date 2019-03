18h45: HALEH(17S) pratiquement un cyclone tropical, 36°C aujourd'hui à Tamarin à Maurice, (VIDEO)

1: dans ma vidéo

ICI

la forte tempête tropicale HALEH(17S)

On notera que la station de Rivière Noire/Tamarin dans l'ouest de Maurice a enregistré une maximale sous abri de 36°C aujourd'hui.

Belle photo satellite en haute résolution de ce matin à 10h de HALEH(17S) qui venait de développer un oeil en bande. Satellite: MET8, R.Maujean, Enhanced par P.Hoareau.2019 MARS 03 18h45 MascareignesBonsoir les Ziles!je fais le point surqui est proche du stade de "cyclone tropical" positionnée à 16heures à 1180km pratiquement nord-est de Rodrigues. Je reviens sur le temps observé aujourd'hui sur les Mascareignes.2: des nuages se sont développé au large des côtes nord est de la Réunion et pourraient apporter quelques averses ces prochaines heures sur le nord et l'est de la Réunion de quoi nous rafraîchir un peu si nous sommes chanceux. Mais d'une manière générale le temps de ces prochaines 24heures va demeurer assez sec pour la saison et chaud et ce même si nous sommes en été c'est à dire que les maximales vont rester quelque peu supérieures aux normales de saison.mes publications en français:en anglais:Sur ce je vous souhaite une bonne soirée et une douce nuit et je vous dis à demain.Cheers,Patrick Hoareau.