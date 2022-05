Communiqué 18ème édition de la nuit européenne des musées

18ème édition de la nuit européenne des musées se déroulera ce samedi. Par N.P - Publié le Vendredi 13 Mai 2022 à 18:38

Le communiqué de la préfecture :



Rendez-vous culturel et succès populaire depuis 2005, la Nuit européenne des musées permet de vivre une expérience du musée inédite et ludique ! Pour cette 18ème édition, le ministère de la culture invite chacun et chacune à cet événement qui se déroulera le samedi 14 mai 2022.



Dès la tombée de la nuit et jusqu’à minuit, le public pourra à nouveau profiter de cette nocturne gratuite exceptionnelle, pendant laquelle 9 musées et sites réunionnais proposeront des animations : installations inédites, artistes invités, mais aussi visites conférences, balades nocturnes, concerts, spectacles et animations pour les enfants.



Le Programme à La Réunion



À La Réunion, les visiteurs du musée Stella Matutina partiront à la rencontre de la collection Grands Sites Archéologiques du ministère de la Culture en compagnie de Virginie Motte, conservatrice du patrimoine.



L’Artothéque accueillera les artistes réunionnais au sein du Salon « Art en série limitée ».



La SAGA du Rhum a également préparé un beau programme musical et poétique autour de sa collection et de créations artistiques. Récemment rénové, le musée du sel présentera accueillera les visiteurs au cours de son nouveau parcours.



Enfin, le programme de la Cité du volcan réjouira les amateurs de jeux-vidéos.



Cette année, les médiations seront proposées en français, créole ou anglais.



Les élèves mobilisés dans le cadre de l’opération « La classe, l’œuvre ! » présenteront leurs créations autour d’une œuvre ou d’un objet conservé dans les collections des musées participant à l’opération. Mené en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, ce dispositif permet aux élèves de devenir, le temps d’une nuit, des médiateurs culturels et de partager le travail artistique et culturel mené tout au long de l’année avec leurs enseignants. Au musée Léon Dierx, les élèves présenteront leur « Soleil levant sur l’île Bourbon ». D’autres classes présenteront leurs travaux au muséum d’histoire naturelle sous la houlette des artistes Magalie Grondin et Pauline Bachel.





