18e Congrès des Régions de France à Vichy - Souveraineté : Les Régions en première ligne

Elle est accompagnée de Karine Nabénésa, Vice-Présidente déléguée à la formation professionnelle et à l’apprentissage, et Céline Sitouze, Vice-Présidente déléguée à l’éducation, qui participeront notamment à l’atelier consacré à "l’éducation, l’orientation, la formation et l’emploi".



Le thème central du congrès intitulé "Souveraineté : les Régions en première ligne" est celui de la souveraineté, autour des enjeux de souveraineté industrielle, alimentaire, énergétique et sanitaire.



"L’appel de Fort de France au défi des nouvelles souverainetés et des objectifs du développement durable", sera le thème de l’atelier consacré aux Outre-mers, auquel participera la Présidente avec ses collègues ultramarins.



Le congrès sera clôturé vendredi par la Première ministre Elisabeth Borne.