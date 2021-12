A la Une . 187km/h au lieu de 110 : Son permis retiré, sa Porsche placée en fourrière

La gendarmerie a réalisé plusieurs opérations de contrôles routiers ce jeudi. A Bras Panon, un conducteur a été contrôlé à 187 km/h au lieu de 110. Il s'est vu retiré son permis, et sa Porsche Cayman a été placée en fourrière. Un autre important excès de vitesse a été constaté à Sainte-Marie. Le conducteur, qui circulait à 132km/h au lieu de 90, était de surcroît sous l'empire d'un état alcoolique et au volant d'un véhicule non assuré. Au total, 30 usagers ont été contrôlés et verbalisés. Par N.P - Publié le Vendredi 10 Décembre 2021 à 09:49

Le communiqué de la gendarmerie :



Le jeudi 09 décembre 2021, les militaires de la compagnie de ST Benoit, appuyés des motocyclistes de l’EDSR, ont réalisé de 15h à 17h, un contrôle routier sur le secteur de STE Suzanne, en portant l’effort sur les infractions graves génératrices d’accidents et le respect des mesures sanitaires.



A cet effet, 30 usagers ont été contrôlés et verbalisés, dont 15 pour des infractions délictuelles ou contraventionnelles, portant les conduites addictives, le refus de priorité, la conduite sans permis, les défauts d’équipements de sécurité pour les conducteurs et pilotes, les nuisances et pollutions des véhicules,... ayant motivé l’immobilisation et la mise en fourrière de quatre voitures. A cela, viennent s’ajouter 12 verbalisations de chauffeurs et passagers de transports en commun n’ayant pas respecté les gestes barrières, notamment le port de masque, pourtant obligatoire dans les transports en commun.



Le même jour, de 20 heures à 23 heures, les motocyclistes de la BMO de ST Benoit, en service de contrôle des vitesses, sur les grands axes du secteur Est de l’île, relèvent quatre infractions à l’encontre d’automobilistes, particulièrement pressés et imprudents, au vu pour certains du cumul d’infractions délictuelles. Dont, un qui circulait sur la RN2 commune de STE MARIE à la vitesse de 132 km/h au lieu de 90 km/h, qui était positif à l’alcoolémie avec un taux délictuel, au volant d’un véhicule non assuré. La voiture a été placée en fourrière administrative, tandis que le permis de conduire du chauffard faisait l’objet d’une rétention immédiate pour 7 mois minimun, en attendant de s'acquitter d'une forte amende.



Enfin, un conducteur circulant sur la RN2 commune de BRAS PANON au volant d'une PORSCHE Cayman a été contrôlé à la vitesse de 187 km/h au lieu de 110 km/h. Rapidement intercepté, par les motocyclistes, le permis de conduire de cet automobiliste, trop pressé, a été retiré sur le champ pour 6 mois et son véhicule immobilisé a été placé en fourrière administrative. Un contrôle ophtalmologique a été préconisé au conducteur sur les lieux du contrôle, en vue de mieux observer et respecter la signalétique routière... Les magistrats apprécieront.





Publicité Publicité