185.000 euros collectés pour Run Odysséa 2019

Les chiffres de l'édition 2019 de l'événement Run Odysséa sont à la hauteur de la mobilisation des Réunionnais. 185.000 euros ont été collectés pour cette édition 2019.



"Quelle superbe édition ! Merci à l'ensemble des réunionnaises et réunionnais et à nos incroyables bénévoles menés par Nathalie Bourcier et Luc Bizouerne : 185.000 euros collectés", se félicite l'organisation des courses organisées comme chaque année à l'Etang-Salé.



20 000 personnes étaient attendues ces samedi 9 et dimanche 10 novembre pour cette 12ème édition.



En 12 ans, 126.000 hommes, femmes, enfants, ont couru et marché dans la forêt de l'Étang-Salé. Leur participation a permis de collecter 951.850 euros de dons qui sont tous allés directement à la prévention contre le cancer du sein. Une maladie qui touche 1 femme sur 8 à La Réunion



Depuis 12 ans, Odysséa c'est aussi un message de soutien et d'espoir pour les centaines de familles de La Réunion qui sont touchées chaque année par la maladie. 300 nouveaux cas et 100 récidives sont constatés chaque année.