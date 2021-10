Rubrique sponsorisée "1848" : Un pas vers les Etoiles revient enfin !

La crise Covid avait contraint en avril dernier la troupe de théâtre " Un pas vers les étoiles" à annuler son tout nouveau spectacle musical. La troupe revient enfin, pour emmener les spectateurs hors du temps en plongeant dans le passé de La Réunion. "1848" raconte de façon décalée le périple de Sarda Garriga, depuis son départ de la métropole jusqu'à la libération des esclaves le 20 décembre 1848.



Par Zinfos974 - Publié le Lundi 11 Octobre 2021 à 13:29

Le passé de La Réunion mis en lumière dans une épopée décalée.



Octobre 1848. Joseph Napoléon Sarda Garriga, fraîchement élu Gouverneur, arrive par bateau sur l’Ile de La Réunion, pour proclamer la libération des esclaves. Accompagné de son ami Étienne Arago, Sarda sillonnera l’île pour annoncer au peuple réunionnais la bonne nouvelle.



C’est de ce point de départ que Sabrina Amany a souhaité écrire et mettre en scène le spectacle « 1848 », pour retracer un pan majeur de l’histoire de l’Île. Mais en y intégrant un côté décalé et en distillant des anecdotes sorties tout droit de l’imagination de l’auteure. Ainsi, Sitarane et La Buse ont élaboré un plan machiavélique pour contrecarrer le projet de Sarda Garriga et une mystérieuse Dame Blanche semble suivre les héros tout au long de leur périple.



Pour deux dates en octobre, une trentaine de comédiens et danseurs seront réunis sur la scène de l’auditorium Stella Matutina de Saint-Leu pour présenter le tout nouveau projet de la troupe « Un pas vers les étoiles ». Entre croyances, zistoir longtemps et faits historiques, le spectacle a pour ambition de faire vivre une aventure hors du temps. Pour embarquer les spectateurs, la troupe s’unit cette année aux troupes de danse Les compères créoles, la Compagnie Evolution et Vijaï Production, pour proposer une œuvre rythmée par des danses et musiques créoles.



Sarda Garriga arrivera-t-il à ses fins ? La libération des esclaves se fera-t-elle comme prévue ? Et qui est réellement la Dame Blanche ? Rendez-vous les 16 et 23 octobre pour les réponses !



Spectacle écrit et mis en scène par Sabrina Amany -Durée : 2h15 - Tout publi



Dates, lieux et tarifs :



Samedi 16 octobre à 20h00 au Théâtre des Sables (Etang-Salé)

Samedi 23 octobre à 19h00 à l’Auditorium de Stella Matutina (Saint-Leu)

Réservation sur monticket.re



