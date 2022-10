Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL 1800 concessions supplémentaires dans les cimetières de Saint-Paul La Municipalité de Saint-Paul souhaite accompagner les Saint-Pauloises et les Saint-Paulois, de la naissance jusqu’à la dernière demeure. C’est tout l’enjeu du programme d’extension de trois cimetières (Le Guillaume, Tan Rouge et Villèle) présenté ce vendredi 28 octobre 2022 au cimetière du Guillaume. D’ici 2024, la commune disposera de 1 800 concessions supplémentaires. Le coût total de l’opération s’élève à 3,7 millions d’euros.

Par ailleurs, la solution technique absorbera les besoins en la matière. En effet, le fait de fouiller à deux mètres de profondeur, et de respecter un vide sanitaire d’1,50 m, permet de procéder à une nouvelle inhumation sans devoir attendre le délai de cinq ans fixé par la loi. Ce qui portera à 3 600 le nombre d’emplacements disponibles en plus.



Le sujet de la fin de vie reste une préoccupation majeure pour la Municipalité. Il est fondamental d’accompagner au mieux les familles dans ce moment de deuil. C’est le sens de la stratégie déployée par la Ville comme le rappelle le Maire, Emmanuel Séraphin, accompagné de l’adjoint au bassin de vie du Guillaume, Noël Jean-Baptiste, et l’adjoint délégué à l’optimisation des cimetières et aux affaires funéraires, Alexis Poïnin-Coulin.



Le maître d’œuvre du chantier, les services municipaux et Tamarun, participent à cette visite de chantier au Guillaume. La Ville a mandaté cette Société publique locale pour réaliser un programme d’extension de trois cimetières (Le Guillaume, Villèle et Tan Rouge). L’objectif est de répondre au mieux au besoin des familles saint-pauloises. Il s’agit également de répondre à la saturation des 11 cimetières de la commune*.

Le projet au Guillaume verra la création de 680 concessions de pleine terre, de 60 colombariums et du Jardin du souvenir de 100 mètres carrés. Cette extension sera livrée début février 2023 pour un montant de 853 594 euros. Concernant Villèle, l’aspect règlementaire des cimetières sera améliorée avec la création d’ossuaires, de caveaux, et d’espaces cinéraires (cimetières de Villèle et de Tan Rouge).



Sur le site de Villèle, un emplacement sera réservé pour une salle de veillée mortuaire sera réalisée par la collectivité (en dehors de l'opération d’extension des cimetières). Au programme de cette extension : la création de 534 concessions de pleine terre, de 180 columbariums, d’un Jardin du souvenir de 1 000 mètres carrés pour un montant d’1M€ HT.



L’échéancier prévisionnel est le suivant :

Dépôt permis d’aménager modificatif novembre 2022 Consultation des entreprises : 2e trimestre 2023 Phase travaux : juin 2023 à février 2024 Réception : 1er trimestre 2024



À Tan Rouge, 598 concessions supplémentaires, 90 colombariums, 40 cavurnes, 15 caveaux familiaux et un jardin du souvenir de 600 mètres carrés, seront créés.



L’échéancier prévisionnel est le suivant :

Enquête publique : 10 novembre au 9 novembre Dépôt permis d’aménager : février 2023 Consultation des entreprises : 3e trimestre 2023 Phase travaux : janvier à septembre 2024 Réception : novembre 2024



Un deuxième sujet concerne également la création de deux Chambres funéraires à l’Étang. La Municipalité relance ce projet laissé à à l’abandon par l’ancienne équipe municipale. Ainsi, depuis février 2022, les services travaillent en lien étroit avec les services de l’État pour mettre en conformité cet équipement situé à l’Étang pour se conformer à la réglementation. Les travaux exécutés par la régie communale avaient débuté mais ont été arrêtés dans l’attente du permis modifié pour la reprise des travaux.



À Saint-Paul, pour la Municipalité, l’objectif est de livrer ces Chambres funéraires en 2024. Les services se trouvent actuellement dans la phase de montage du dossier pour obtenir l’autorisation de l’État. Le bureau d’études travaille également sur la modification du permis de construire.



Ces deux chambres funéraires nécessitent une extension du bâtiment pour créer des salles de préparation du corps. Deux bureaux, deux sanitaires et une salle de stockage seront créés. La population aura ainsi accès à deux chambres funéraires indépendantes l’une de l’autre, où deux familles différentes pourront honorer leur défunt. Depuis le premier projet, les salles de veillée n’existent plus et ont été remplacées par des chambres funéraires avec des obligations plus drastiques. Les services de l’État ont demandé la création de salles de préparation pour les corps avec un casier réfrigéré. Ce que l’ancien projet n’intégrait pas.



À la Saline, la Ville de Saint-Paul ambitionne de créer des Chambres funéraires, à mi-pente. La commune a déjà identifié du foncier dans le Bassin de vie de la Saline. Les services travaillent déjà sur cette opération.

Enfin, la Ville ambitionne de numériser l’ensemble de ses 11 cimetières. Le but est aussi de conserver la mémoire des défunts. Un logiciel sera d’abord déployé dans un cimetière pilote d’ici l’année prochaine avant un déploiement à l’ensemble des 11 cimetières. L’enjeu est d’impulser ce travail de numérisation pour obtenir une cartographie complète afin de retrouver plus facilement les défunts inhumés.



Le projet est en cours. Les services sont en phase de travail afin de retenir un prestataire capable de déployer cette

solution technique. Celle-ci se traduira sous la forme d’une borne tactile. Les familles pourront effectuer une recherche avec le nom de leur défunt ou le numéro de la concession.



Elles auront ensuite accès à la localisation précise des tombes. Elles sauront également qui sont leurs défunts enterrés dans chaque concession. Le service funéraire de la Ville va réaliser un travail de numérisation des registres qui se font toujours sur papier.



Les chiffres clés :



450 inhumations en moyenne par an dans 11 cimetières

2022 : 132 concessions accordées

2021 : 197 concessions accordées



*11 cimetières : Cimetière marin, de l’Étang, de Bois-de- Nèfles, du Guillaume, de la Saline, de Tan rouge, de Ravine Daniel, de Villèle, de Saint-Gilles-les-Bains, de l’ilet des Orangers et de Roche Plate à Mafate.





