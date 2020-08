A la Une . 18 permis retirés par les gendarmes ce week-end

Les forces de gendarmerie ont réalisé sur le département plusieurs opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 31 juillet au 2 août 2020 permettant de relever 94 infractions, 18 rétentions permis, 4 mises en fourrière. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 3 Août 2020 à 07:36 | Lu 1264 fois

Vendredi 31 juillet, après-midi de 15h à 18h, les motocyclistes de la BMO de Saint-Benoît renforcés par des réservistes, ont mené une action à La Rivière des Pluies ciblée sur les infractions graves génératrices d'accidents. Les deux-roues motorisés, fortement impliqués dans les accidents depuis le début de l'année ont également fait l'objet d'une attention particulière. Au cours du service, 36 infractions ont été constatées parmi lesquelles 18 non respect de feu de signalisation rouge fixe, 10 usages de téléphones ou distracteurs, 1 non port de la ceinture de sécurité , 2 non ports du casque de protection, 1 défaut d'assurance sur cyclomoteur, 1 non port de gants pilote motocyclette et 1 défaut de contrôle technique.



En début de soirée, de 20h à 22h les motocyclistes des BMo de Saint-Paul et Rivière Saint-Louis ont mutualisé leurs moyens pour assurer un contrôle de conduites addictives en agglomération de Saint-Leu. Quatre automobilistes ont été contrôlés positifs à l'alcool dont un cumulait une conduite après avoir fait usage de produits stupéfiants. Ils ont tous perdu leur permis de conduire et devront répondre de leurs actes devant la justice prochainement.



Samedi 1er août vers 10h30, un automobiliste circulant sur la RN 2 commune de Bras-Panon, emprunte la Bretelle de Paniandy. A la vue des motards, il enclenche la marche arrière rapidement et s'engage vers Saint-Benoît. Interpelé, l'individu est soumis au dépistage des drogues qui se révèle positif. L'enquête démontrera qu'il se trouve en état de récidive légale, et qu'il conduisait malgré une suspension du permis de conduire. Il devra répondre de ses actes prochainement devant la justice. En attendant, sa voiture a été immobilisée et placée en fourrière.



En début de soirée, de 19 à 23h00, les motards de Saint-Benoît, avec le concours de réservistes, ont assuré un contrôle des conduites addictives à la Vierge Noire commune de Sainte-Marie. Cinq automobilistes ont été contrôlés positifs à l'alcoolémie, taux les plus élevé constaté 0.55 mg d'alcool par litre d'air expiré, dont 1 cumulait une conduite malgré suspension du permis de conduire. Un conducteur a été contrôlé positif au zamal. Outre la perte de son permis, sa voiture a été immobilisée et placée en fourrière. Par ailleurs, 3 défauts d'assurance ont été relevés par les gendarmes dont un multirécidiviste conduisant après avoir consommé des produits stupéfiants. Sa voiture a été également placé en fourrière.



Dans l'après-midi de ce dimanche 2 août, de 15 à 19h00 les motocyclistes de Saint Benoit, avec le concours de réservistes, ont mis en oeuvre leur appareil de contrôle de la vitesse sur la RN 2, axe particulièrement accidentogène, commune de Sainte-Marie. 10 dépassements de la vitesse autorisée limitée à cet endroit à 90 km/h ont été matérialisés par des procès-verbaux. Trois automobilistes ont du laisser leurs permis aux gendarmes pour des vitesses enregistrées à 171 - 155 et 149, les deux premières vitesses ont eu pour conséquence la mise en fourrière des véhicules, la vitesse étant supérieure à 50 km/h.



Tout au long du week-end les motocyclistes de la BMo de Rivière Saint-louis ont mené des actions destinées à lutter contre l'insécurité routière sur leur secteur de surveillance, le sud de l'Ile. Quatre conduites sous emprises de l'alcool dont 2 délictuelles et 2 cumulées à une conduite sous emprise de produits stupéfiants ont été constatées. Par ailleurs trois automobilistes ont été testés positifs au zamal. Ils ont tous fait l'objet d'une rétention du permis de conduire. D'autre part, 1 défaut d'assurance, 3 non ports de la ceinture, 2 usages de téléphone et 1 refus de priorité s'ajoutent au bilan.





Publicité Publicité