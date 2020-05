A la Une . 18 mois ferme pour avoir molesté deux gendarmes en plein confinement Jean-Rudy V., 30 ans, comparaissait ce lundi au tribunal judiciaire de Saint-Denis, pour avoir commis des violences le 2 avril dernier, sur deux gendarmes dans l'exercice de leurs fonctions. Alors qu'ils procédaient à un contrôle d'attestations sur la route de Hell Bourg dans la commune de Salazie, le contrôle a dégénéré. Les deux militaires se sont vu décerner respectivement 2 et 10 jours d'ITT. Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 19 Mai 2020 à 11:53 | Lu 618 fois





Il finit par être appréhendé - il faudra le taser 2 fois pour l'interpeller - et placé en garde à vue. Une odeur de zamal qui émanait du véhicule avait également alerté les militaires. L'individu est fouillé et se trouve en possession d'un couteau, de zamal et sans attestation. Avec 18 mentions à son casier, la procureur ne se prive pas pour enfoncer le clou : "Ces violences sont inacceptables. Tout part de son absence d'attestation. C'est une scène longue et violente, il y a une volonté de faire mal. Pour les militaires, les conséquences sont graves alors qu'ils ne faisaient que leur travail ! Je demande 18 mois de prison avec maintien en détention".



