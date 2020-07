A la Une . 18 mois de prison et bannis de Saint-Louis pour 5€

Un jeune homme a été condamné par le tribunal de Saint-Pierre pour violences. Avec ses complices, ils ont tabassé un Saint-Louisien pour lui voler 5 euros. Il a été condamné à 18 mois de prison et une interdiction de mettre les pieds à Saint-Louis pendant 5 ans.

Il était le seul à la barre du tribunal de Saint-Pierre hier, ses deux complices n’ayant pas été identifiés. Le jeune homme est accusé d’avoir passé à tabac un homme le jour de la fête nationale pour lui voler 5 euros et sa carte d’identité. Lors de sa plainte, la victime a formellement identifié son agresseur sur un tamisage photographique.



Niant sa culpabilité malgré les affirmations de la victime, le vingtenaire est déjà bien connu de la justice. Son casier judiciaire comporte six condamnations, dont une pour agression sexuelle à cette même gare de Saint-Louis. Le tribunal l’a condamnée à 18 mois de prison ainsi que l’interdiction d’aller à Saint-Louis pour une période de 5 ans.





