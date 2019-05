18 kilos de zamal : Le vendeur renvoyé chez lui en attendant son procès

Cela fait deux ans que Jean-Jacques J. cultive du zamal sur un terrain de Sainte-Suzanne. C’est au guidon de son scooter que le père de famille de 54 ans vend son produit entre Saint-André et Sainte-Suzanne. Renseignés, les policiers le retrouvent et l’interpellent mardi. Ils découvrent ainsi 76 pieds de zamal sur le terrain, ce qui correspond à 18 kilos. À son domicile, ce sont des armes à feu et 5 000 euros en espèces qui ont été saisis.



Jean-Jacques J. est un homme sans histoires, à l’exception d’une mention sur son casier judiciaire datant de 2007 pour violences et menaces avec arme. Au chômage depuis trois ans, cet ancien maçon vivrait du RSA et de la vente de batay coqs. Il reconnaît la vente de zamal et explique que les armes servent à protéger ses animaux des chiens errants.



Placé sous contrôle judiciaire, il sera jugé le 17 juin prochain.