18 kg de zamal saisis à St-André : "Il fait ça pour arrondir ses fins de mois"

Jean-Jacques travaillait dans le BTP avant de perdre son emploi il y quelques années. Aujourd'hui, il élève des coqs batay dans la commune de Saint-André. Il s'adonne également à un petit trafic de zamal qu'il cultive en partie dans les hauts, sur les terres de son père. Si cela ne lui rapporte que 200€ par mois, selon ses dires, ça ne plaît pas à tout le monde et il fait l'objet d'un contrôle des forces de l'ordre sur dénonciation.



Il sera retrouvé lors des perquisitions 76 pieds pour un total de 18 kg, des armes et des espèces. 1270€ dans sa chambre et 4350€ dans la chambre de son beau fils ainsi que des graines de zamal. Il ne nie pas les faits mais explique que sur les 1270€, seulement 400 proviennent de la vente de zamal, le reste étant ses économies et les recettes de ses coqs.



Son beau fils, de son coté, justifie les espèces par le versement d'un crédit de 14 000€. Il a utilisé 8000€ pour un quad et a retiré le reste au fur et à mesure. Les armes, si elles lui appartiennent, Jean-Jacques affirme ne pas s'en servir.



"C'est une personnalité atypique, lui ne consomme pas mais il est connu pour ça dans la rue. Il dit récupérer seulement 200€ par mois, mais il ne peut rien justifier du tout", affirme le parquet avant de requérir 10 mois de prison avec sursis et 4000€ par mois. "On est loin du grand banditisme, il roule en scooter. Il fait ça pour arrondir ses fins de mois, il n'a pas menti depuis le début", plaide la défense qui demande au tribunal de la clémence et une peine amende sursis.



Jean-Jacques écope au final de 10 mois de prison avec sursis, une amende de 1000€ et séquestre des saisies, de toutes les saisies, même l'argent de son beau fils.