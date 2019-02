A la Une .. 18 ans de prison à l'encontre du père violeur et proxénète sur sa propre fille

Le père violeur et proxénète sur sa propre fille a été condamné ce lundi à 18 ans de réclusion criminelle. C'est deux ans de moins que les réquisitions prononcées en fin de matinée.



Depuis vendredi se tenait le procès aux assises d'un père de famille arrêté et placé en détention provisoire en 2015 pour avoir violé sa fille, alors âgée de 8 ans. Il a ensuite prostitué sa fille jusqu'à ses 15 ans. La jeune fille, majeure désormais, a affirmé qu'il y aurait eu plus d'une centaine de rapports sexuels. Aujourd'hui détruite, elle confie même avoir tenté de mettre fin à ses jours en 2013.



Alors que rien ne prouvait jusqu'ici la prostitution de la jeune fille, plusieurs témoins ont affirmé ce matin à la barre avoir payé le père. Certains d'entre eux déclarent même qu'il y avait parfois plusieurs filles. Ce à quoi répond le père de famille : "ce sont des menteurs !".



"Il se prend pour Dieu"



En effet, bien qu'il reconnait avoir eu des actes sexuels avec sa fille, il soutient que ces rapports étaient toujours consentis. Mais les témoins ont également déclaré que la jeune fille n'était pas demandeuse, qu'elle ne prenait pas de plaisir. Le père, qui la forçait, abusait d'elle en premier avant de la laisser aux autres hommes.



Son fils, également présent aux assises ce lundi, affirme que son père a tenté de le violer a l'âge de 10 ans et qu'il a dû masturber son père dans la voiture à l'âge de 7 ans. "Il se croit au-dessus des lois, des gendarmes, il se prend pour Dieu", a-t-il déclaré dans un témoignage lu par l'avocate générale.



Après une première matinée de cette deuxième journée aux témoignages intenses, l'avocate générale avait requis, peu avant midi, la peine maximale de 20 ans pour le père de famille. Il devra finalement purger 18 ans de réclusion criminelle.



A l'énoncé du verdict, la victime s'est montrée satisfaite de la sentence : "Ça n'effacera jamais rien mais au moins il ne fera plus de mal", relaye son avocate.



Régis Labrousse sur place Charline Bakowski Lu 1972 fois





Dans la même rubrique : < > L'agresseur au Tupic condamné. Le gilet jaune également... ▶️ LIVE Didier Robert reçoit le collectif contre la digue NRL