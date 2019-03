17h45: chaleur et soleil sur les Mascareignes encore et encore , le cyclone intense HALEH à 975km de ROD, (VIDEO)

Bonsoir la Réunion et les Ziles!

1: dans ma vidéo

ICI

vous

le cyclone tropical intense HALEH(17S)

LIENS RECENTS:

https://www.meteo974.re/Midi-point-sur-le-ciel-des-Mascareignes-et-sur-HALEH-17S-classe-a-present-cyclone-tropical-intense-par-le-JTWC-VIDEO_a434.html

La lumière du jour décline sur le cyclone intense HALEH(17S) ici à 17heures/Mascareignes.2019 MARS 04 17h45 Mascareignesretrouverez des photos et animation satellite en haute résolution et des cartes mises à jour.2: les dernières analyses à 16h concernantcentré à 965km presque à l'est de Rodrigues.3: fera t-il encore aussi chaud demain? Vous devinez la réponse. MMS/Vacoas rapporte 35°C sous abri à Port Louis aujourd'hui.4: Ma veille constante du cyclone et du temps continue. Je reviendrai vers vous demain matin sauf si je juge nécessaire de le faire avant.Je vous souhaite une excellente soirée et une douce nuit malgré la chaleur parfois inconfortable.Cheers,Patrick Hoareau.