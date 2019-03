17h: le point sur la tempête tropicale modérée HALEH(17S), le temps des Mascareignes (VIDEO)

(re)Hello la Réunion!

Dans la vidéo

ICI

je fais un point:

la tempête tropicale modérée HALEH(17S)

2019 MAR 02 17h Mascareignes1: en direct suret sur l'activité sur le Sud Ouest Indien.2: sur les conditions observées aujourd'hui à Maurice et à la Réunion et sur la tendance pour demain3: enfin petit coup d'oeil sur l'ouest de l'Europe avec sur l'Atlantique une superbe tempête vue par satellite estimée par la Navy à 976hpa à 00TU(photo satelliteà l'ouest des îles britanniques.Cette belle tempête extra-tropicale ne devrait pas intéresser directement les îles britanniques en revanche une autre tempête devrait se développer cette nuit et balayer les îles demain dimanche soir heure locale avec des rafales de 100/120km/h possibles. Des alertes sont émises par la météo britannique.mes publications en français:en anglais:Sur ce je vous souhaite une excellente soirée et une douce nuit.A plus tard.Cheers,Patrick Hoareau.