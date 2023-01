Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION "175 ans de BD à La Réunion" du 26 au 29 janvier 2023 au Festival international de la BD d’Angoulême Exposition gratuite visible à la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image.

Le Département de La Réunion est actuellement présent à Angoulême aux côtés de l'association Cyclone BD et de 42 bédéistes. Au programme de la 50ème édition du Festival international de la bande dessinée, l’exposition "175 ans de la BD à La Réunion" qui est accueillie à la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image du 26 au 29 janvier 2023. Une opération portée par l’association Cyclone BD et qui a bénéficié du soutien de l’Etat, à travers la Direction des Affaires Culturelles, et des institutions locales dont le Département.



Ce vendredi 27 janvier, la Vice-présidente du Département déléguée à la Culture, Béatrice Sigismeau, a inauguré l’exposition en presence du maire d’Angoulême, Xavier Bonnefont, de l’adjoint délégué à la culture du maire, Gérard Desaphy, du responsable du CIBD, Frédéric Martin, du président de Cyclone BD, Afif Ben Hamida, de la conseillère du livre de la DAC Réunion, Katia Leloutre, des auteurs et des éditeurs dont Jean-Luc Schneider et de Pierre Henri Aho, directeur de la Bibliothèque départementale de La Réunion.



"Nous sommes heureux de représenter l’autorité départementale pour inaugurer cette exposition. Nous avons le plaisir de vous présenter une exposition née en 2019 à La Réunion et enrichie pour cette présentation exceptionnelle dans le cadre du 50e Festival d’Angoulême", a expliqué en préambule Béatrice Sigismeau, lors de l’inauguration, ce vendredi 27 janvier à Angoulême.



Sous le commissariat de Pierre-Henri Aho, responsable de la Bibliothèque Départementale de La Réunion (BDR), Christophe Cassiau-Haurie et Natacha Eloy, cette rétrospective d’un intérêt artistique et scientifique inédit réunit des éditeurs réunionnais : Le Cri du Margouillat, Centre du Monde, Des Bulles dans l’Océan, Epsilon BD et Orphie. Plus d’une centaine d’œuvres de 79 auteurs d’hier et d’aujourd’hui sont présentées, dont certaines planches et éditions originales jamais encore montrées en France hexagonale. Elles retracent 175 ans d’un art du dessin et de la plume attesté dès 1848, et dont la profusion de talents contribue aujourd’hui à la notoriété artistique de notre île.



"Depuis 175 ans l’Ile de La Réunion est une terre de BD. Il y a eu un énorme travail ces dernières années au Département de La Réunion pour accompagner non seulement, la valorisation de l’histoire patrimoniale de la BD réunionnaise, mais aussi la création contemporaine, en y intégrant tous les acteurs de la chaîne du livre", a précisé la vice-Présidente.



Depuis ces dernières années en effet, dans le cadre des dizaines de résidences « Création et Patrimoine » initiées par la Collectivité dans le but de faire le lien entre le patrimoine conservé dans ses équipements culturels et les créateurs, trois ont abouti à l’édition de bandes dessinées : "Voyage en Lemurie" de Natacha Eloy et Maca Rosée ; "Aux Archives" d’Appolo et Téhem ; et "Sentié Sucré Salé" de Fabrice Urbatro. Plus récemment, le Département a soutenu le magnifique projet d’édition de Kitsuné intitulé "L’îlet à Guillaume : carnet de terrain dessiné".



Pour conclure, Béatrice Sigismeau a salué "le rôle important du Cri du Margouillat en tant que revue spécialisée et laboratoire unique en son genre, ainsi que celui de l’éditeur et libraire historique Jean-Luc Schneider, un des fondateurs du célèbre festival Cyclone BD. Ce travail collectif est exemplaire à plusieurs niveaux, et nous amène à faire connaître ce qui se fait de mieux à l’ile de La Réunion et dans nos îles sœurs avec cette littérature extraordinaire, à la portée de tous".







Dans la même rubrique : < > Appel à projets : dalons de quartier Département : 5 millions d’euros pour le sauvetage d’Air Austral - 2023