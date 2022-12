La grande Une 173 armes et 4.154 munitions rendues vont être détruites

La préfecture fait le bilan de l'opération d'abandon des armes à l'Etat et détaille comment ceux qui en ont encore peuvent continuer à les ramener : Par NP - Publié le Samedi 3 Décembre 2022 à 07:42

173 armes non enregistrées abandonnées et 31 autres régularisées



Bilan de l’opération nationale d’abandon simplifié d’armes à l’État menée du 25 novembre au 2 décembre 2022 à La Réunion





Une opération nationale d’abandon simplifiée d’armes à l’État a été menée par le ministère de l’Intérieur et des Outre-mer et pilotée par le service central des armes et explosifs (SCAE) du 25 novembre au 2 décembre 2022. Elle avait pour objectif d'inciter les détenteurs de bonne foi à se dessaisir de leurs armes ou à les faire enregistrer dans le système d’information sur les armes (SIA). Les campagnes précédentes d’abandon n’offraient pas la possibilité aux particuliers de régulariser leur arme.



Bilan de la campagne 2022 à la Réunion



Les Réunionnais ont à nouveau répondu favorablement à l’appel en se rendant dans les brigades de gendarmerie et les commissariats de police tout au long de ces 8 jours de campagne.



Le bilan de l’opération fait état des résultats suivants :



- 124 armes à feu longues, 47 armes à feu de poing et 2 autres armes de défense (pistolet d’alarme etc.) abandonnées pour destruction



- 4 154 munitions abandonnées pour destruction



- 31 armes régularisées



Les services de police et unités de gendarmerie ont également été sollicités pour l’enlèvement à domicile d’une grenade d’exercice ainsi que d’une dynamite.



Toutes ces armes et munitions seront, par la suite, détruites à La Réunion.



Que faire de mon arme après le 2 décembre 2022 ?



Les armes à feu ne sont pas des biens comme les autres. Elles sont dangereuses et leur possession par des personnes non initiées accroît leur dangerosité (accidents domestiques, vols lors de cambriolage).



Au-delà du 2 décembre 2022 :



- L’abandon d’armes pourra toujours se faire, comme habituellement, auprès des commissariats et des brigades de gendarmerie. Toutefois, la procédure administrative simplifiée était uniquement valable durant les 8 jours de l’opération spéciale.



- Les demandes d'enregistrement d’une arme, qui passent par la création d'un compte détenteur d'arme dans le SIA, demeurent également possibles. Les usagers peuvent continuer à créer des comptes depuis l'espace détenteurs en ligne à l’adresse suivante :



S'agissant des chasseurs, ils peuvent trouver du soutien auprès de leur fédération depuis plusieurs mois maintenant, tout comme chez leur armurier.



- En cas de possession ou de découverte de munitions dangereuses à domicile, il sera toujours possible de prévenir les forces de l'ordre pour prendre conseil sur les mesures adaptées à la situation.



Tous unis face à la violence



Le préfet de La Réunion salue et encourage cette campagne citoyenne qui mobilise régulièrement, depuis 2016 à La Réunion, médias, collectivités et services de l’État.



