171 Réunionnais verbalisés pour non-port du masque

Tout savoir sur l'épidémie de Coronavirus à La Réunion

Jacques Billant a pris de nouvelles mesures restrictives vendredi dernier face à l'aggravation de la situation sanitaire à La Réunion. Pour lutter contre la propagation du Coronavirus, le Préfet a décidé d'étendre l'obligation du port du masque à tous les espaces publics et d'interdire les pique-niques.Des opérations des forces de l'ordre ont accompagné ces décisions du Préfet de La Réunion. 770 personnes ont été contrôlées, 171 étaient en infraction et ne portaient pas leur masque.À noter que les policiers et gendarmes ont constaté une amélioration du respect des réglementations. Mais le préfet de La Réunion a tout de même décidé de poursuivre la stratégie de renforcement des contrôles.