A la Une ... 1,7 tonne de déchets ramassés par des bénévoles sur le littoral de Sainte-Marie

Une quarantaine de bénévoles ont participé à une opération de nettoyage du littoral de Sainte-Marie ce dimanche matin. Le bilan est édifiant : en trois heures, 1,7 tonne de déchets ont été ramassés. La preuve de l'urgence à poursuivre la sensibilisation dès le plus jeune âge. Par Marine Abat - Publié le Lundi 15 Février 2021 à 16:52 | Lu 219 fois

La planète leur dit merci. Une quarantaine de bénévoles étaient réunis ce dimanche matin sur le front de mer de Sainte-Marie pour une opération de nettoyage du littoral. Un événement organisé par l’ association Project Ocean Rescue Réunion , en partenariat avec la Cinor. En seulement trois heures, près d'1,7 tonne de déchets ont ramassés. Si la bonne humeur était au rendez-vous, il s'agit là d'un bien triste record pour l'association, qui a déjà effectué des ramassages sur ce site.



Parmi les trouvailles, "principalement du plastique", note Florent, adhérent. "On a trouvé un pare-choc de camion, un radiateur, des câbles, du tissu, des sacs, des pneus, dont un qui date au moins d’une cinquantaine d’années parce qu'il vient d'une des premières voitures qui étaient à La Réunion ". Une preuve que le chemin reste long avant d'arriver à un changement des mentalités. "Pour que ça cesse, il faut continuer à sensibiliser au maximum", exprime Benoît, le référent de l'association. Et parce qu'"un enfant sensibilisé sera un adulte responsable", Project Rescue Ocean Réunion s'apprête à transmettre le message directement dans les écoles.





