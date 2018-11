La grande Une 17 novembre : Une carte pour recenser les rassemblements





De nombreux groupes ont été créés sur les réseaux sociaux et avec eux, plusieurs appels à manifester le 17 novembre ont été lancés. Difficile toutefois de centraliser ces informations et de déterminer quelles seront les actions menées par ces "gilets jaunes" lors de cette journée de protestation contre la hausse des carburants et plus généralement, contre la vie chère.Un site internet a été créé en ce sens. Journee.blocage17novembre.com recense, via une carte interactive, toutes les manifestations prévues sur le territoire national et à La Réunion."Nous sommes une petite équipe de bénévoles qui vous répond et vous conseille pour que la manifestation du 17 novembre se passe le mieux possible ! Nous n'appartenons à aucun parti ni à aucune organisation politique", est-il mentionné. N.P Lu 2073 fois