17 nouveaux cas de Coronavirus à La Réunion, 111 au total

Plus de 100 cas de coronavirus avérés à La Réunion. 17 nouveaux cas ont été enregistrés ce mercredi. Voici le point de la préfecture et de l'ARS :





La préfecture et l'Agence Régionale de Santé confirment 17 nouveaux cas de coronavirus COVID-19 à La Réunion, ce mercredi 25 mars à 18h30.



Le nombre de cas avérés sur le territoire se porte désormais à 111 au total.



Recommandations à suivre



· Respecter les consignes de confinement

· Limiter au maximum ses déplacements qui sont nécessaires (trajet domicile-travail quand le télétravail n’est pas possible, se rendre chez un professionnel de santé, faire des achats de premières nécessité)

· Se protéger avec les gestes essentiels qui constituent à ce jour la meilleure barrière à la propagation du virus :



· Se laver les mains régulièrement

· Tousser ou éternuer dans son coude

· Utiliser des mouchoirs à usage unique

· Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades

· Porter un masque quand on est malade (sur prescription médicale)



En cas de signes d’infection respiratoire (fièvre ou sensation de fièvre, toux, difficultés respiratoires) si vous habitez dans une zone où circule le virus ou dans les 14 jours suivant le retour d’une zone où circule le virus :



· Contactez le Samu Centre 15 en faisant état de vos symptômes et de votre séjour récent ;

· Evitez tout contact avec votre entourage

· Ne vous rendez pas chez votre médecin traitant ou aux urgences, pour éviter toute potentielle contamination.