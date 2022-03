A la Une . 17 membres du Conseil départemental de l'ordre des médecins démissionnent

Dix-sept élus du Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins de La Réunion (CDOM) ont décidé de démissionner de leur mandat. "La gouvernance du CDOM Réunion est défaillante et les missions de service public qui lui sont déléguées ne sont pas assurées conformément aux règlements, et dérogent à l’éthique et à la déontologie que notre institution est censée incarner", estiment ceux qui représentent près de la moitié du CDOM. Par N.P - Publié le Lundi 28 Mars 2022 à 16:59

Le communiqué adressé à la communauté médicale :



Chère Consœur, Cher confrère,

Chers inscrits au Tableau du Conseil départemental de l’Ordre de La Réunion,



Nous médecins, tous élus du Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins de la Réunion (CDOM) et reconnus de longue date pour notre implication aux côtés de la profession, dans tous ses modes d’exercice, venons de transmettre au Conseil National nos démissions de notre mandat de conseiller départemental.



La situation est grave : la gouvernance du CDOM Réunion est défaillante et les missions de service public qui lui sont déléguées ne sont pas assurées conformément aux règlements, et dérogent à l’éthique et à la Déontologie que notre institution est censée incarner.





Suite au scrutin de juin 2021, un nouvel exécutif, composé des Dr Benjamin DUSANG Président, Fabrice DARMON Secrétaire Général et Edouard KAUFFMAN Trésorier, a été mis en place le 1er Juillet 2021. Face à des irrégularités constatées, un recours en annulation du scrutin a été déposé le 7 juillet 2021 par 14 élus. Le Tribunal Administratif saisi depuis plus de 8 mois n’a pas encore rendu sa décision et n’a pas même arrêté une date d’audience dans un dossier pourtant essentiel pour notre profession.



Par ailleurs, deux plaintes pénales ont été déposées au Tribunal d’Instance de Saint Denis pour des agressions subies par 2 élues en charge du bon déroulement des opérations de dépouillement du 29 juin 2021.



Qu’avons-nous observé depuis la prise de fonction du nouveau Bureau ?



- Des attitudes discriminatoires envers les élus désignés par vos voix, mais non issus de la liste « Votre Conseil » : fermeture de leurs espaces de télétravail, défauts de convocation aux assemblées plénières, privation de leur droit de vote par « diktat » du Président, demande de démission d’élus contestataires après moins de 3 mois de mandat….



- Des doutes sérieux sur la légalité des dépenses engagées par le CDOM : Le Bureau continue à fonctionner, alors que l’élu présenté comme Trésorier a démissionné de son poste quelques jours après son élection ; ce dernier continue cependant à réaliser les opérations de gestion ! L’absence d’élection d’un Trésorier-adjoint augmente le risque d’utilisation abusive de l’argent de nos cotisations : ainsi c’est le CDOM, pourtant pas mis en cause, qui « finance » la défense des médecins visés par le recours en annulation des élections (des frais d’avocats de plusieurs milliers d’euros ont déjà été dépensés sur le budget du CDOM).



- Des mesures arbitraires et vexatoires contre des élus contestant la ligne du nouveau Bureau, sans aucun dialogue préalable.



Qu’avez-vous constaté dans vos liens avec le CDOM ?



- Le Conseil Départemental n’est pas présent pour les inscrits, comme en attestent des dizaines de témoignages : grandes difficultés pour réussir à joindre le CDOM, fermeture de l’accueil au public pendant deux semaines en aout 2021, retards importants dans le traitement de vos dossiers et demandes, obligeant beaucoup d’entre vous à chercher des avis ordinaux sur des groupes WhatsApp…



Quelles suites ont été données à ces constats ?



- Les élus contestataires se sont mis en réserve de la nouvelle gouvernance, s’estimant ostracisés par elle. Refusant de voir leurs noms associés à certaines décisions, ils ont cependant essayé de limiter les dérives du CDOM dans l’attente soit de la décision du Tribunal Administratif d’annuler les élections de juin 2021, soit d’une dissolution du CDOM.



- A l’issue de l’envoi de deux missions à La Réunion (en juillet 2021 puis en janvier 2022), le Conseil National de l’Ordre des Médecins a voté en février 2022 la dissolution du CDOM, et a demandé à Mme LADOUCETTE, Directrice Générale de l’ARS-La Réunion d’acter cette décision. Cette dernière a refusé…



Représentant près de la moitié des élus du CDOM, nous dénonçons la décision de l’ARS du 2 mars 2022 de refuser d’acter la dissolution du Conseil, et appelons à sa révision !



Notre institution est en souffrance; elle doit redevenir un espace de médiation, de dialogue, de soutien, au service de tous les médecins et dans l’intérêt de la population de La Réunion. Nous comptons sur votre soutien et tous vos témoignages.



Recevez ici l’expression de nos sentiments les plus dévoués et confraternels,

Dr Jean Michel BERAL, élu du CDOM depuis 2009,

Dr Flore BETTINI, élue du CDOM depuis 2012,

Dr Sandrine BORDIER, élue du CDOM depuis 2012,

Pr Bérénice DORAY, élue du CDOM depuis 2021,

Dr Alain DOMERCQ, élu du CDOM depuis 2004,

Pr Virgile GAZAILLE, élu du CDOM depuis 2021,

Dr Olivier HEYE, élu du CDOM depuis 2018,

Dr François KABAGEMA, élu du CDOM depuis 2009,

Dr Jean Luc LABUSSIERE, élu du CDOM depuis 2012,

Dr Hanna MOGALIA, élue du CDOM depuis 2015,

Pr. Estelle NOBECOURT, élue du CDOM depuis 2018,

Dr Graziella POINT, élue du CDOM depuis 2009,

Pr Line RIQUEL, élue du CDOM de 2004 à 2010 et depuis 2018,

Dr Frédéric VASSAS, élu du CDOM depuis 2018,

Dr Reuben VEERAPEN, élu du CDOM depuis 2012,

Dr Anne VIENNE CESSOU, élue du CDOM depuis 2004