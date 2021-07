A la Une . 17 juillet : Journée de l’économie bleue dans l’océan Indien

Dans le cadre de l’Année bleue de l’océan Indien 2021-2022, une "Journée de l’économie bleue dans l’océan Indien" est organisée par les pays du sud-ouest de l’océan Indien. Ces activités auront lieux au Quais de la darse hauturière du Port Ouest indique la préfecture de la Réunion dans un communiqué. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 17 Juillet 2021 à 09:06





A La Réunion, la journée du 17 juillet prendra la forme d’un mini-village sur les quais de la darse de pêche hauturière du Port Ouest. Le thème de la journée portera sur l’interdisciplinarité de l’économie bleue.



Le village présentera les différents projets sélectionnés (posters, films, exposition de matériel), avec plusieurs navires à quai pour illustrer les techniques et innovations développées en matière de pêche responsable : engins, méthodes de marquage, manipulation des captures accidentelles. Conférences, projections vidéo, ateliers, visite de navires et démonstration de matériels sont au programme.



L'objectif :

Sensibiliser les populations au rôle et à l’importance de l’économie bleue dans leur quotidien et promouvoir une gestion durable des ressources halieutiques, tout en assurant la protection de la biodiversité et des espaces marins et littoraux. Les événements sont organisés par les services de coopération et d’action culturelle des ambassades de France des pays concernés.



Qu’est-ce que l’économie bleue ?



L’économie bleue, c’est l’ensemble des activités économiques liées aux océans, aux mers et aux littoraux et qui respectent les droits humains et l’environnement. Elle concilie rentabilité économique et protection de l’environnement marin et côtier pour s’inscrire dans la durée et bénéficier au plus grand nombre.

Cela se traduit par :



- Des activités maritimes durables telles que la gestion raisonnée des pêches, l’aquaculture durable, le transport maritime vert, les ports, le tourisme durable.

- Des domaines émergents comme les énergies renouvelables, les services écosystémiques marins, la désalinisation.

- La préservation de l’environnement marin et côtier et la protection des droits humains, indissociables de la notion d’économie bleue.

Les enjeux de l’économie bleue dans l’océan Indien ?



Les pays du sud-ouest de l’océan Indien partagent tous le même océan et dépendent de ses ressources qui génèrent d’importantes retombées économiques, par la pêche, le tourisme ou encore l’activité portuaire. La coopération régionale en matière d’économie bleue est ainsi essentielle afin de garantir un développement harmonieux de la région. C’est une priorité stratégique de la Commission de l’océan Indien (COI) et de sa présidence française en 2021-2022.

