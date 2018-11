17 jeunes en route vers l’emploi à Bois Rouge

Une séance d’information collective se tenait dans le quartier de Bois Rouge le jeudi après-midi du 8 novembre 2018. 17 jeunes présents pour rencontrer plusieurs partenaires. Et évoquer les sujets de l’emploi et de l’insertion.



La Mission intercommunale de l’Ouest (MIO), le Pôle Emploi, le Comité national d’accueil et d’actions pour les Réunionnais en mobilité (CNARM), la Chambre des métiers et de l’industrie et l’Académie des Dalons participent à cette réunion.



Une initiative pilotée par la Direction de la proximité et de la cohésion sociale de la ville de Saint-Paul via son Service emploi formation insertion.



À l’issue de ce rendez-vous, les jeunes s’entretiennent également avec ces acteurs de l’emploi. Objectif: obtenir des réponses à leurs demandes.