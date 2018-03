17 heures : La toute puissance de Julien Chorier

Julien Chorier est passé le premier au pointage à l'entrée de Deux-Bras à 16h49. Il est en avance sur le temps de référence réalisé l'an dernier par Pascal Parny de 15 minutes.

Selon les correspondants de la radio RER sur place, celui-ci est en bonne condition physique, ne montre aucune marque de faiblesse et s'il poursuit sa course à ce rythme, il devient très difficile pour les coureurs derrière de lui de le rattraper. Le métropolitain joue la victoire.



Ludovic Pommeret est deuxième, à plus d'une heure de Julien Chorier. A quelques minutes, en troisième position, c'est Erik Clavery qui devance le premier réunionnais, Richard Técher.