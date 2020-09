Société 17 élèves Covid+ ce vendredi

Par Amandine Dolphin - Publié le Vendredi 11 Septembre 2020

COVID-19 : Bilan journée vendredi 11 septembre 2020



Covid-19 : nombre de cas Covid positif signalés dans les écoles et établissements scolaires



Les écoles et établissements scolaires de l’académie ont procédé aujourd’hui au signalement de 17 élèves Covid positif : 9 dans des écoles (écoles élémentaire Marie Jean Jacques Ève, élémentaire Champ Fleuri, élémentaire Raymond Mondon, élémentaire Raphaël Barquisseau, élémentaire Alain Lorraine, élémentaire Louise Payet, élémentaire Jules Ferry, élémentaire Marcel Le Guen, élémentaire Bouvet B), 2 dans des collèges (collèges Terrain Fayard, Paul Hermann) et 6 dans des lycées (lycées Nelson Mandela, Paul Langevin, Vue Belle, Léon de Lepervanche, Pierre Lagourgue, Bellepierre). 1 personnel est également signalé Covid positif (lycée Roches Maigres).



En application du principe de précaution, et en concertation entre la préfecture, l’ARS, la mairie et le rectorat, voici les décisions prises pour des écoles ou des établissements scolaires, lorsqu’au moins une classe est concernée :



Les Avirons



- École Marcel Le Guen : maintien à domicile, dans l’attente des préconisations de l’ARS, de 20 élèves d’une classe, considérés comme cas contacts d’un élève Covid positif.



Le Port



- Reprise à l’école maternelle Ariste Bolon : suivant les préconisations de l’ARS, reprise pour les élèves d’une classe et le personnel qui ne sont plus considérés comme cas contacts.



La Possession



- École Alain Lorraine : maintien à domicile, dans l’attente des préconisations de l’ARS, de 26 élèves d’une classe, considérés comme cas contacts d’un élève Covid positif.



Saint-André



- Reprise à l’école élémentaire Suzie Bomel. Suivant les préconisations de l’ARS, l’école a accueilli aujourd’hui les 70 élèves de CP et de CE1.



- École élémentaire Marie Jean Jacques Ève : maintien à domicile, dans l’attente des préconisations de l’ARS, de 24 élèves d’une classe et 2 personnels, considérés comme cas contacts d’un élève Covid positif.



Saint-Denis



- Reprise à l’école privée sous contrat La Médersa : suivant les préconisations de l’ARS, reprise pour 55 élèves de deux classes, qui ne sont plus considérés comme cas contacts.



- École élémentaire Bouvet B : maintien à domicile, dans l’attente des préconisations de l’ARS, de 24 élèves d’une classe, considérés comme cas contacts d’un élève Covid positif.



- École élémentaire Champ Fleuri : suivant les préconisations de l’ARS, maintien à domicile de 22 élèves d’une classe, considérés comme cas contacts d’un élève Covid positif.



- École élémentaire Raymond Mondon : suivant les préconisations de l’ARS, maintien à domicile de 26 élèves d’une classe, considérés comme cas contacts d’un élève Covid positif.



Saint-Paul



- Reprise à l’école élémentaire privée sous contrat Rosalie Javouhey : suivant les préconisations de l’ARS, reprise pour les 30 élèves d’une classe et les 2 personnels qui ne sont plus considérés comme cas contacts.



- École Louise Payet : maintien à domicile, dans l’attente des préconisations de l’ARS, de 15 élèves d’une classe et 2 personnels, considérés comme cas contacts d’un élève Covid positif.



Saint-Pierre



- Reprise à l’école élémentaire Albert Camus : suivant les préconisations de l’ARS, reprise pour les élèves d’une classe qui ne sont plus considérés comme cas contacts.



- École élémentaire Raphaël Barquisseau : suivant les préconisations de l’ARS, maintien à domicile de 15 élèves d’une classe considérés comme cas contacts d’un élève Covid positif.



Le Tampon



- École Jules Ferry : maintien à domicile, dans l’attente des préconisations de l’ARS, de 26 élèves d’une classe, considérés comme cas contacts d’un élève Covid positif.





