A la Une .. 17 Novembre : Les collectifs de Gilets Jaunes se mobilisent pour l'anniversaire du mouvement Dans un communiqué ainsi que sur de nombreuses publication Facebook, les différents collectifs de Gilets Jaunes appellent à la mobilisation le 17 novembre prochain, date qui marquera le premier anniversaire de ce mouvement. Le rdv est donné à Saint-Denis et à Saint-Pierre :





Qu'avons nous obtenu ? Pratiquement aucune des revendications du mouvement n'a été acceptée. Nous réclamons toujours : La mise en place du Référendum d'Initiative Citoyenne (RIC)

Le rétablissement de l'ISF

Une refonte de l'Octroi de mer et un contrôle par les citoyens

L'alignement des tarifs de première nécessité sur la métropole

La suppression de tous les avantages des anciens présidents

Lutter réellement contre la fraude et l'optimisation fiscale qui coutent 80 milliards d'€/an à l'état de manière à permettre une diminution des prélèvements des français les plus précaires Aussi, deux rassemblements sont prévus :



Dans le Sud au Tampon sur le rond point Azalé toujours occupé par les gilets jaunes. Le rdv est fixé à 8h pour un covoiturage vers une action de convergence et d'occupation d'un centre commercial de l'île. Nous ciblerons ainsi le coeur de la vie chère sur la Réunion, l'absence de politique environnementale des multinationales de la grande distribution qui génèrent des quantités effroyables de déchets via le sur-emballage des produits, ainsi que le travail le dimanche qui détruit la vie de famille. Les syndicats et réunionnais se battant pour la préservation de l'environnement sont appelés à nous rejoindre.

Un pique nique citoyen sera ensuite organisé sur le rond point du Tampon à 12h afin d'organiser une convergence des luttes sociales, syndicales et climatiques.



Dans le Nord dans le jardin de la préfecture le matin afin de rappeler à l'état notre détermination. Un pique nique citoyen sera là également organisé, ouvert à tous contrairement à celui organisé par le président lors de sa venue sur l'île ou les réunionnais ont été interdit d'accès au site de Grande Anse.

Nous rappelons à la population que ce gouvernement n'a pas changé sa politique libérale et qu'il continue sa casse du modèle social français avec une réforme des retraites qui ne bénéficiera à aucun français. Le seul résultat déjà annoncé par les spécialistes est une diminution des pensions de retraite et donc un allongement de la durée de travail pour ceux qui voudront partir avec une pension digne.

Nous sommes tous concernés et ce n'est qu'en nous mobilisant dans la rue que nous pourrons faire reculer ce président qui n'écoute pas son peuple.



Les gilets jaunes de la Réunion Les différents collectifs de gilets jaunes de l'île ont prévu conjointement d'appeler l'ensemble des réunionnais sur 2 rassemblements citoyens le dimanche 17 novembre afin de marquer la date anniversaire du mouvement social qui secoue le pays depuis maintenant 1 an.Qu'avons nous obtenu ? Pratiquement aucune des revendications du mouvement n'a été acceptée. Nous réclamons toujours :au Tampon sur letoujours occupé par les gilets jaunes. Le rdv est fixé à 8h pour un covoiturage vers une action de convergence et d'occupation d'un centre commercial de l'île. Nous ciblerons ainsi le coeur de la vie chère sur la Réunion, l'absence de politique environnementale des multinationales de la grande distribution qui génèrent des quantités effroyables de déchets via le sur-emballage des produits, ainsi que le travail le dimanche qui détruit la vie de famille. Les syndicats et réunionnais se battant pour la préservation de l'environnement sont appelés à nous rejoindre.Un pique nique citoyen sera ensuite organisé sur le rond point du Tampon à 12h afin d'organiser une convergence des luttes sociales, syndicales et climatiques.dans lele matin afin de rappeler à l'état notre détermination. Un pique nique citoyen sera là également organisé, ouvert à tous contrairement à celui organisé par le président lors de sa venue sur l'île ou les réunionnais ont été interdit d'accès au site de Grande Anse.Nous rappelons à la population que ce gouvernement n'a pas changé sa politique libérale et qu'il continue sa casse du modèle social français avec une réforme des retraites qui ne bénéficiera à aucun français. Le seul résultat déjà annoncé par les spécialistes est une diminution des pensions de retraite et donc un allongement de la durée de travail pour ceux qui voudront partir avec une pension digne.Nous sommes tous concernés et ce n'est qu'en nous mobilisant dans la rue que nous pourrons faire reculer ce président qui n'écoute pas son peuple.Les gilets jaunes de la Réunion Charlotte Molina Lu 1284 fois







Dans la même rubrique : < > Le Tampon : Une maison en feu au bord de la route nationale Le Port : Un jeune homme agressé devant un gabier