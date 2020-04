A la Une ... 161 cas positifs de Covid-19 et 6 décès à Maurice Le directeur des services hospitaliers a confié que Maurice est l'un des pays à avoir atteint plus de 100 cas en 10 jours.



Le nombre de personnes touchées par le coronavirus ne cesse d’augmenter. Maurice compte désormais 161 cas positifs, dont six décès ce mercredi 1er avril.



Quatre nouveaux cas positifs ont été, en effet, enregistrés ce soir, après l'annonce du Dr Zouberr Joomaye cet après-midi en conférence de presse.



Actuellement, 1 709 personnes sont en quarantaine et 142 personnes sont en isolement. Quant au nombre de décès, il s'élève à 6. Il y a eu deux décès hier.



Le directeur des services hospitaliers, Dr Vasant Rao Gujadhur s'inquiète de la propagation à Maurice qui est l'un des pays à avoir atteint plus de 100 cas en 10 jours.



« Lor vites sa viris pe propaze, Moris pe depas zot tou la. Inn pran nu 10 zour pou gegn nou premie 100 cas. Selma 10 zour. Nu inn arriv 154 cas. Nu inn gagne 2 dese dann ene zour hier ».



Le directeur des services de Santé, le Dr Vasantrao Gajudhur, déclaré que parmi les patients, 10 sont âgés de moins de 20 ans. «Un enfant de deux ans a été testé positif» a-t-il précisé

Coronavirus - Maurice

