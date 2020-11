160 élèves de l’école élémentaire Daly-Eraya sensibilisés aux risques d’inondation et aux dépôts sauvages

La saison cyclonique a démarré depuis le 15 novembre… Prévue jusqu’au 30 avril prochain, elle augure une période propice à de fortes pluies. C’est pour préparer les habitants de la Grande Fontaine (Saint-Paul) aux risques d’inondation qu’ils ont déjà connu à plusieurs reprises, que le TCO et ses partenaires ont mené depuis plusieurs mois une action pédagogique de sensibilisation au sein de l’école élémentaire du quartier.



Ce vendredi 27 novembre, tous les marmailles et enseignants de l’école élémentaire Jean-Luc Daly-Eraya se sont réunis dans la cour de l’école pour un spectacle de restitution : un conte et une chanson en créole, préparés par un groupe d’élèves. Les marmailles ont été accompagnés dans cette aventure par Miguy Tacite, spécialiste en rakontaz zistoir lontan en kréol très impliquée, de l’association Tacite Kont. Les scènes de vie quotidienne se sont succédées, tantôt avec gravité tantôt avec humour. Les comédiens en herbe et chanteurs d’un jour ont abordé à leur façon les thématiques vues en classe les mois et semaines précédant le jour J …