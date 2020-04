A la Une . 160 800 masques du stock stratégique national réceptionnés ce week-end par l'ARS

Un nouvel approvisionnement en masques du stock stratégique national a été réceptionné ce week-end par l’Agence Régionale de Santé de La Réunion.



96 000 masques chirurgicaux et 64 800 masques FFP2 seront distribués aux soignants à compter de cette semaine.



Des masques auxquels s’ajoutent ceux du stock historique régional de masques chirurgicaux pour lesquels "le Conseil de l’Ordre des Pharmaciens et l’URPS des pharmaciens libéraux ont donné leur accord sur les modalités de contrôle préalable à leur distribution, conformément aux instructions de la Direction Générale de la Santé", indique l’ARS.



Ces masques chirurgicaux feront l’objet d’un double contrôle exercé par l’ARS, puis les pharmaciens d’officine eux-mêmes.



"Cela couvrira les besoins d’une semaine, à l’exception du CHU dont l’objectif est d’assurer la disponibilité nécessaire pour 10 jours".



La distribution des masques à La Réunion va s’effectuer cette semaine, en plusieurs vagues pour le CHU de La Réunion, les médecins généralistes, pédiatres, gynécologues-obstétriciens, sages-femmes, infirmiers de ville et pharmaciens d’officine, les chirurgiens-dentistes , les ophtalmologues , les établissements et services médicalisés d’hébergement ou d’accompagnement des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, hospitalisation à domicile, transporteurs sanitaires et le SDIS.



La distribution sera étendue ensuite au :services d’aide à domicile pour personnes âgées ou en situation de handicap, établissements et services non-médicalisés d’hébergement et d’accompagnement des personnes en situation de handicap, établissements d’hébergement médicalisés pour personnes en difficulté sociale, masseurs-kinésithérapeutes, cardiologues et pneumologues de ville, cabinets de radiologie et centres ambulatoires dédiés COVID. Zinfos974 Lu 407 fois







