16 tablettes et une borne Wi-fi volées: Une école primaire de St-Benoît cambriolée

Stupéfaction lorsque le personnel a découvert que l'école primaire de la Confiance à Saint-Benoît avait été victime d'un cambriolage dans la nuit de mardi à mercredi.



Les voleurs semblaient connaître les lieux et leur futur butin. En effet: "16 tablettes tactiles destinées à l'apprentissage des élèves, ainsi qu'un rack de rangement et d'une borne wi-fi" ont été dérobés comme le souligne le JIR.



Une enquête a été ouverte et la piste des receleurs a très vite été retracée. Il s'agirait d'un jeune majeur qui œuvre avec sa compagne. "Le couple reconnaît avoir revendu déjà cinq tablettes. Le rack, d'une valeur de 1.000 euros, a lui été brûlé, et la borne wi-fi revendue pour 50 euros."



Quant à l'auteur du cambriolage, il s'agirait d'un jeune homme de 17 ans, qui a reconnu les faits.



"Il est convoqué devant le juge des enfants, tandis que le receleur a rendez-vous au tribunal correctionnel. Sa compagne fait l'objet d'une composition pénale", souligne le JIR.