16 premiers migrants sri lankais sur les 69 sont assurés de rester à La Réunion

16 passagers de l'Imula 532 qui a accosté samedi dernier peuvent rester à La Réunion le temps que leur demande d'asile soit examinée. D'autres pourraient suivre le même chemin en fonction des décisions rendues au fur et à mesure par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par RL - Publié le Mercredi 18 Janvier 2023 à 17:41

Un père de famille sri lankais explique avoir fui son pays en raison de sa religion

Dans le détail, derrière les 16 dossiers acceptés, il y a au total 5 familles. Lesquelles comptent 6 enfants (qui ne sont pas comptabilisés dans le décompte des demandes puisqu’ils sont représentés par leurs parents), ce qui signifie que ces 16 personnes (parents et enfants confondus) ont obtenu l’assurance, ce jour, de pouvoir rester sur le territoire français le temps que leur demande d’asile soit examinée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Une procédure qui peut durer des années.



Les 53 autres migrants qui n'ont toujours pas obtenu le sésame de l'OFPRA à cette heure sont toujours suspendus à la décision du JLD du tribunal judiciaire de Saint-Denis. Le délibéré devait intervenir à 17 heures ce mercredi mais il se fait toujours attendre. Au bout d'une journée marathon qui aura vu les migrants attendre dans le tribunal jusqu'à la fin de cet après-midi pour savoir si leur demande de prolongement en zone d'attente allait être acceptée, 13 nouveaux migrants ont appris au cours de la journée que leur demande d'examen de leur dossier par l'OFPRA était acceptée. Ces 13 s'ajoutent aux 3 qui avaient déjà appris la bonne nouvelle dès ce matin, avant même que la procédure devant le juge des libertés commence.