A la Une . 16 permis retirés et 11 accidents de la route relevés par les gendarmes ce week-end





Dans le détail, ont été relevés: 25 conduites sous l'emprise de l'alcool dont 9 délictuelles (taux supérieur à 0.40 mg par litre d'air expiré); 9 conduites après avoir fait usage de produits stupéfiants; 18 excès de vitesse avec interception et 15 photos réalisées par les radars embarqués; 3 conduites sans permis ou avec permis annulé ou suspendu; 2 défauts d'assurance; 1 refus d'obtempérer (l’auteur a été identifié); 5 infractions aux règles de priorité; 15 usages du téléphone en conduisant; 5 non-port de ceinture; 7 autres infractions.



Vendredi soir, de 19h00 à 21h00 à proximité du rond-point de la Vierge Noire à Ste-Marie, un contrôle médiatisé qui se voulait avant tout préventif, a permis aux six militaires de l'EDSR de constater 2 conduites sous l’emprise de stupéfiants et 2 conduites sous l’emprise d’un état alcoolique contraventionnelles ainsi qu'une conduite avec usage du téléphone.



Ce dimanche matin à St-Louis, les motards de la Rivière ont aussi constaté 9 conduites sous l’emprise d’un état alcoolique dont 6 délictuelles en 2h30 de contrôle. " Ces fautes de comportements trop nombreuses sont à relier avec le nombre élevé d'accidents survenus au cours du WE", note l’EDSR. 11 accidents ont été enregistrés dont la tragique collision vendredi soir entre un scooter et un véhicule à Ste-Suzanne qui a coûté la vie au cyclomotoriste de 33 ans.



Un autre accident grave est survenu à la Plaine des Cafres 2 heures avant avec 2 jeunes hommes toujours dans le coma 48 heures plus tard.



"Tous ces accidents relèvent d'une faute de comportement. L'alcool est en cause dans 7 autres collisions ou sorties de route avec fort heureusement des conséquences corporelles minimes". La gendarmerie réitère ses appels à la raison et au respect du code de la route alors que la période post-examen et les vacances approchent.



"Les services se poursuivent jusque tard dans la nuit afin de dissuader les usagers ayant arrosé un peu trop le Grand-Boucan à reprendre le volant ou le guidon". 16 permis de conduire ont été retirés par les gendarmes durant ce week-end. Le bilan de lutte contre l'insécurité routière conduite par les 15 motocyclistes de l'EDSR de permanence ce week-end fait état de 105 infractions dont 76 génératrices d'accidents graves.Dans le détail, ont été relevés: 25 conduites sous l'emprise de l'alcool dont 9 délictuelles (taux supérieur à 0.40 mg par litre d'air expiré); 9 conduites après avoir fait usage de produits stupéfiants; 18 excès de vitesse avec interception et 15 photos réalisées par les radars embarqués; 3 conduites sans permis ou avec permis annulé ou suspendu; 2 défauts d'assurance; 1 refus d'obtempérer (l’auteur a été identifié); 5 infractions aux règles de priorité; 15 usages du téléphone en conduisant; 5 non-port de ceinture; 7 autres infractions.Vendredi soir, de 19h00 à 21h00 à proximité du rond-point de la Vierge Noire à Ste-Marie, un contrôle médiatisé qui se voulait avant tout préventif, a permis aux six militaires de l'EDSR de constater 2 conduites sous l’emprise de stupéfiants et 2 conduites sous l’emprise d’un état alcoolique contraventionnelles ainsi qu'une conduite avec usage du téléphone.Ce dimanche matin à St-Louis, les motards de la Rivière ont aussi constaté 9 conduites sous l’emprise d’un état alcoolique dont 6 délictuelles en 2h30 de contrôle. " Ces fautes de comportements trop nombreuses sont à relier avec le nombre élevé d'accidents survenus au cours du WE", note l’EDSR. 11 accidents ont été enregistrés dont la tragique collision vendredi soir entre un scooter et un véhicule à Ste-Suzanne qui a coûté la vie au cyclomotoriste de 33 ans.Un autre accident grave est survenu à la Plaine des Cafres 2 heures avant avec 2 jeunes hommes toujours dans le coma 48 heures plus tard."Tous ces accidents relèvent d'une faute de comportement. L'alcool est en cause dans 7 autres collisions ou sorties de route avec fort heureusement des conséquences corporelles minimes". La gendarmerie réitère ses appels à la raison et au respect du code de la route alors que la période post-examen et les vacances approchent."Les services se poursuivent jusque tard dans la nuit afin de dissuader les usagers ayant arrosé un peu trop le Grand-Boucan à reprendre le volant ou le guidon". NP Lu 1403 fois





Dans la même rubrique : < > ▶️ France/Brésil: Les Bleues qualifiées pour les quarts de finale Cambaie: Trois carrières et pas d'analyse de la qualité de l'air