16 nouveaux cas de Dengue à La Réunion

Bien que le nombre de cas recensés se stabilise depuis plusieurs semaines, la circulation de la dengue se poursuit toujours sur l'île et une nouvelle vague épidémique reste à craindre dans les mois à venir. En cette période de vacances scolaires propice aux déplacements sur l'île, La préfecture et l'Agence Régionale de Santé de La Réunion rappellent à la population l'importance de se protéger des piqûres de moustiques, d'éliminer tout ce qui peut contenir de l'eau autour de son domicile et de consulter rapidement un médecin en cas de symptômes.







Situation de la dengue à La Réunion au 29 décembre 2020 (données Cellule Santé Publique France en région, ARS)



Au cours de la semaine 52, les signalements ont été localisés dans 4 communes :

- Le Port

- Le Tampon

- Saint-Joseph

- Saint-Paul



Par ailleurs, des regroupements de cas ont été identifiés dans la région Ouest :

- Au Port (Quartier : Vieille Ville et ZAC 1)

- A Saint- Paul (Hermitage)



Afin de contenir la propagation du virus de la dengue, les équipes de lutte anti-vectorielle de l'ARS poursuivent les interventions de démoustication en appliquant les mesures barrières contre la diffusion de la covid-19.



Recommandations pour lutter contre la dengue



Connaitre et appliquer à titre personnel et collectif, les mesures de prévention pour lutter contre la dengue, est le moyen le plus efficace pour éviter de contracter la maladie et de la transmettre à son entourage :



- Se protéger et protéger son entourage contre les piqûres de moustiques : répulsifs, moustiquaires, vêtements longs, diffuseurs.



- Eliminer les gîtes larvaires : vider tout ce qui peut contenir de l'eau tout autour de son domicile.



- Consulter un médecin en cas de symptômes (fièvre, maux de tête, douleurs musculaires/articulaires, nausées, vomissements, fatigue...). Votre médecin vous prescrira la réalisation d'un prélèvement à effectuer en laboratoire d'analyses médicales pour confirmation du diagnostic de la dengue.



Cette confirmation biologique est indispensable pour orienter les interventions des équipes de lutte anti-vectorielle et contribuent à limiter la diffusion du virus de la dengue sur le territoire.