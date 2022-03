1,6 million d’euros pour rénover la Cathédrale de Saint-Denis

Bâtie au XIXe siècle, la cathédrale de Saint-Denis se distingue par son style néoclassique et ses dimensions imposantes.



Classée au titre des monuments historiques depuis 1975, elle a fait l’objet de travaux conséquents notamment suite aux ravages de plusieurs cyclones.



Un nouveau chantier de rénovation sera engagé dans le courant du mois d’avril 2022.



« Plan cathédrales »: FRANCE RELANCE investit 1,6 million d’euros



Cette nouvelle phase de restauration consiste à :



- supprimer la toile de verre peinte qui recouvre actuellement les façades extérieures,



- restituer les teintes des anciens badigeons,



- restaurer le fronton représentant le martyre de Saint-Denis,



- réviser les toitures de la cathédrale,



- et si la documentation le permet, les statues disparues dans les années 1960 seront remplacées.



La maîtrise d’œuvre est assurée par l’Architecte en chef des monuments historiques, Daniel Lefèvre. La maîtrise d’ouvrage par la Direction des affaires culturelles.



Calendrier prévisionnel



- Premières installations de chantier : début avril 2022.



- Montage des échafaudages : à partir du 18 avril 2022.



- Première phase de travaux : mai 2022 (parties hautes) jusqu’en novembre 2022.



- Seconde phase de travaux : début 2023.



La cathédrale restera ouverte au public et au culte pendant toute la durée du chantier.



Toutes les mesures seront prises pour assurer la sécurité du chantier et des personnes, ainsi que pour en minimiser les désagréments.



Appel à contribution



Dans le cadre du remplacement à l’identique de cinq statues disparues dans les années 1960, la direction des affaires culturelles lance un appel à contribution auprès des Réunionnais(e)s.



En effet, cette reconstitution nécessite un important travail de recherche documentaire avant toute démarche de conception en atelier de sculpture.